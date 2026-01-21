Популярни
»
  Eternal Fire вече обяви последния играч от международния си състав

  • 21 яну 2026 | 10:53
  • 289
  • 0
Отборът на Eternal Fire официално привлече Сергий "DemQQ" Демченко, с което завърши състава си след мащабните промени по-рано през годината. Украинецът отново ще бъде съотборник с Woro2k, с когото игра заедно в Monte в периода 2022–2024 г.

До февруари тимът ще продължи да разчита на lugseN, след което DemQQ ще заеме мястото му в титулярния състав. С този трансфер Eternal Fire окончателно преминава към интернационално ядро, след като в миналото залагаше основно на турски играчи.

Снимка: Eternal Fire

