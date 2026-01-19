Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Германската провинция Северен Рейн-Вестфалия официално обяви кандидатурата на Кьолн-Рейн-Рур за Олимпийските игри

Германската провинция Северен Рейн-Вестфалия официално обяви кандидатурата на Кьолн-Рейн-Рур за Олимпийските игри

  • 19 яну 2026 | 20:01
  • 260
  • 0
Германската провинция Северен Рейн-Вестфалия официално обяви кандидатурата на Кьолн-Рейн-Рур за Олимпийските игри

Германската провинция Северен Рейн-Вестфалия официално обяви кандидатурата на Кьолн-Рейн-Рур за Олимпийските и Паралимпийските игри в понеделник със светлинно шоу на забележителни сгради и кампания с участието на видни поддръжници, съобщава ДПА.

Най-населената провинция в Германия се конкурира с Мюнхен, Берлин и Хамбург за домакинство на Летните игри през 2036, 2040 или 2044 година.

Германската конфедерация за олимпийски спортове (DOSB) ще реши през третото тримесечие на тази година кой кандидат ще представлява нацията. Три месеца преди планирания референдум, провинцията Северен Рейн-Вестфалия, общините и местните спортни организации искат да проведат кампания за положителен вот сред обществеността за кандидатурата, фокусирана върху Кьолн.

Около 4 милиона души са поканени да гласуват на 19 април в 17-е града и общини, които ще участват в домакинството на голямото събитие.

“Северна Рейн-Вестфалия прави така, че Германия да може да проведат най-компактните, най-устойчивите и най-зрелищните игри с рекорден брой зрители на рекорден фон“, заяви министър-председателят на провинцията Хендрик Вуст при откриването на кампанията на пресконференция в Lanxess Arena в Кьолн.

Световният шампион по футбол Кристоф Крамер, параатлетът Маркус Рем, олимпийската шампионка по фехтовка Брита Хайдеман и ездачката Изабел Верт са сред поддръжниците, които ще се включат в кампанията.

Референдумът през април ще се проведе чрез гласуване по пощата. В зависимост от размера на общината е необходим кворум от 10% до 20% от имащите право на глас.

Лос Анджелис ще бъде домакин на Олимпиадата през 2028-а, а Бризбън през 2032 година.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Осем българи ще участват на турнир по бадминтон в Исландия

Осем българи ще участват на турнир по бадминтон в Исландия

  • 19 яну 2026 | 14:21
  • 772
  • 0
Младежите ни пети на сабя на Световната купа в Бостън

Младежите ни пети на сабя на Световната купа в Бостън

  • 19 яну 2026 | 10:30
  • 339
  • 0
Етър 64 спечели купата на България по хандбал за девойки до 16 години

Етър 64 спечели купата на България по хандбал за девойки до 16 години

  • 18 яну 2026 | 16:33
  • 669
  • 0
Антоанета Костадинова и Мариета Канева спечелиха последните две дисциплини от турнира Grand Prix София

Антоанета Костадинова и Мариета Канева спечелиха последните две дисциплини от турнира Grand Prix София

  • 18 яну 2026 | 15:41
  • 686
  • 0
Володя Златев: Моята мечта е бадминтонът да стане толкова масов и социално значим, така както в Азия

Володя Златев: Моята мечта е бадминтонът да стане толкова масов и социално значим, така както в Азия

  • 17 яну 2026 | 20:15
  • 697
  • 0
Антоанета Костадинова спечели злато на микс пистолет в тандем с олимпийския шампион Дамир Микец

Антоанета Костадинова спечели злато на микс пистолет в тандем с олимпийския шампион Дамир Микец

  • 17 яну 2026 | 18:46
  • 899
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 20:40
  • 175
  • 0
Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 21817
  • 207
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 16760
  • 20
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 34570
  • 23
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 26032
  • 25
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 29942
  • 28