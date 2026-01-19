Германската провинция Северен Рейн-Вестфалия официално обяви кандидатурата на Кьолн-Рейн-Рур за Олимпийските игри

Германската провинция Северен Рейн-Вестфалия официално обяви кандидатурата на Кьолн-Рейн-Рур за Олимпийските и Паралимпийските игри в понеделник със светлинно шоу на забележителни сгради и кампания с участието на видни поддръжници, съобщава ДПА.

Най-населената провинция в Германия се конкурира с Мюнхен, Берлин и Хамбург за домакинство на Летните игри през 2036, 2040 или 2044 година.

Германската конфедерация за олимпийски спортове (DOSB) ще реши през третото тримесечие на тази година кой кандидат ще представлява нацията. Три месеца преди планирания референдум, провинцията Северен Рейн-Вестфалия, общините и местните спортни организации искат да проведат кампания за положителен вот сред обществеността за кандидатурата, фокусирана върху Кьолн.

Около 4 милиона души са поканени да гласуват на 19 април в 17-е града и общини, които ще участват в домакинството на голямото събитие.

“Северна Рейн-Вестфалия прави така, че Германия да може да проведат най-компактните, най-устойчивите и най-зрелищните игри с рекорден брой зрители на рекорден фон“, заяви министър-председателят на провинцията Хендрик Вуст при откриването на кампанията на пресконференция в Lanxess Arena в Кьолн.

Световният шампион по футбол Кристоф Крамер, параатлетът Маркус Рем, олимпийската шампионка по фехтовка Брита Хайдеман и ездачката Изабел Верт са сред поддръжниците, които ще се включат в кампанията.

Референдумът през април ще се проведе чрез гласуване по пощата. В зависимост от размера на общината е необходим кворум от 10% до 20% от имащите право на глас.

Лос Анджелис ще бъде домакин на Олимпиадата през 2028-а, а Бризбън през 2032 година.