Класният отбор на Eternal Fire порази на два пъти българите от ACEND

Българският състав на клуба по електронни спортове ACEND бе надигран от силния състав на Eternal Fire с 1:2 (13-7, 10-13, 5-13) във втория мач от Swiss фазата на турнира по Counter-Strike - A1 Gaming League.

Двубоят стартира силно за "лъвовете" с успех на Mirage. След това обаче EF успя да обърне везните в своя полза на Overpass и Dust 2. Най-резултатен в сървъра се оказа Бугра "Calyx" Аркън с 54 елиминации и 1.34 рейтинг.

We lose the Opening Round of EPL 0-2



But we are not out yet!

The league continues on Thursday for us



GGs to @eternalfiregg we will see you again very soon pic.twitter.com/wTTVo8GJsC — ACEND CLUB (@AcendClub) January 18, 2026

В следващата си среща от шампионата Теодор "SPELLAN" Николов и компания ще срещнат датския клуб AaB, който също е с актив от една победа и една загуба към момента. По-рано днес отново Eternal Fire надигра родните геймъри в група "B" от European Pro League Series 4.

Снимка: ACEND