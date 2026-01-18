Класният отбор на Eternal Fire порази на два пъти българите от ACEND

Популярни
  • 18 яну 2026 | 22:00
  • 335
  • 0
Българският състав на клуба по електронни спортове ACEND бе надигран от силния състав на Eternal Fire с 1:2 (13-7, 10-13, 5-13) във втория мач от Swiss фазата на турнира по Counter-Strike - A1 Gaming League.

Двубоят стартира силно за "лъвовете" с успех на Mirage. След това обаче EF успя да обърне везните в своя полза на Overpass и Dust 2. Най-резултатен в сървъра се оказа Бугра "Calyx" Аркън с 54 елиминации и 1.34 рейтинг.

В следващата си среща от шампионата Теодор "SPELLAN" Николов и компания ще срещнат датския клуб AaB, който също е с актив от една победа и една загуба към момента. По-рано днес отново Eternal Fire надигра родните геймъри в група "B" от European Pro League Series 4.

Снимка: ACEND

