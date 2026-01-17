Популярни
Старт на кампа на 18-годишните в “Свети Георги” с Пини Гершон и Веселин Веселинов

  • 17 яну 2026 | 14:39
  • 257
  • 0
Старт на кампа на 18-годишните в “Свети Георги” с Пини Гершон и Веселин Веселинов

Днес, в залата на частното училище „Свети Георги“, в София, стартира първия за новата година камп на разширения състав на юношите от националния отбор до 18-годишна възраст. Тренировките са водени от легендата и директор “Развитие” към Българска федерация по баскетбол Пини Гершон и от селекционера на юношеския национален отбор до 18-годишна възраст Веселин Веселинов.

Много добър пример за треньорите

Първите, които дойдоха на заниманието тази сутрин, бяха Любомир Минчев - национален селекционер на България и бивш помощник на Пини Гершон в мъжкия национален отбор, както и Тони Дечев - спортен директор на ЦСКА, който също е бил част от щаба на Гершон в представителен ни тим.

Колко време ще продължи кампът?

Младоците, които се борят за място в основния състав на България в тази възраст за участие на Европейското първенство в Дивизия А на европейското първенство в Трентино това лято, ще тренират днес и утре (18 януари) под наставленията на Пини Гершон и Веселин Веселинов. Сред повиканите за кампа е и синът на националния селекционер Любомир Минчев - Михаил, който е част от школата на ЦСКА.

Ето я и програмата на кампа на 18-годишните юноши:

Събота, 17 януари 2026 г.:

17:00 – 19:00 часа

Неделя, 18 януари 2026 г.:

9:00 – 11:00 часа

15:30 – 17:30 часа

Тренировките, както обикновено, са достъпни за гледане от всеки родител, както и от всеки треньор, който проявява желание да се запознае с методиката на Гершон, по която работи в новата програма за развитие на младите ни таланти. По-рано през седмицата самият директор “Развитие” към БФБаскетбол отправи призив към всички наставници, които се занимават с подрастващи и ако сред повиканите има техни състезатели.

Снимка: БФБаскетбол

Следвай ни:

