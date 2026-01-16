Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. efbet Купа България 2026 стартира днес с 4 дербита

efbet Купа България 2026 стартира днес с 4 дербита

  • 16 яну 2026 | 08:37
  • 597
  • 0
efbet Купа България 2026 стартира днес с 4 дербита

От 16 до 18 януари Самоков ще се превърне в столицата на българския клубен волейбол. Най-добрите осем отбора в страната излизат в директни сблъсъци, за да определят новия носител на престижния трофей efbet Купа България 2026.

Четвъртфиналите стратират в петък, а полуфиналите са в събота. Големият Финал е в неделя, а преди него, от 15:00ч. пък Етрополе и Миньор Перник ще премерят сили във Финала за Купа България Висша лига.

Двубоите ще се изиграят в Арена „СамЕлион“ - едно от спортните бижута на планинския град, което ще приеме елита на българския волейбол в атмосфера, достойна за турнир от такъв ранг.

Левски влиза в надпреварата като действащ носител на трофея, но защитата на отличието обещава да бъде изключително трудна. Конкуренцията е сериозна, амбициите - високи, а форматът не допуска грешки.

Очакват се зрелищни мачове, оспорвани геймове и интрига до последната точка. Самоков е готов за големия волейбол, а феновете - за три дни, изпълнени с емоции и битки на най-високо ниво.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Марица с трета загуба в Шампионската лига

Марица с трета загуба в Шампионската лига

  • 15 яну 2026 | 20:36
  • 5701
  • 10
България U18 с 3 от 3 на евроквалификацията в София

България U18 с 3 от 3 на евроквалификацията в София

  • 15 яну 2026 | 19:21
  • 8045
  • 4
efbet Купа България е тук!

efbet Купа България е тук!

  • 15 яну 2026 | 08:57
  • 2037
  • 0
Силен Алекс Николов с 18 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина

Силен Алекс Николов с 18 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина

  • 14 яну 2026 | 23:26
  • 13338
  • 2
България U18 с втора победа на евроквалификацията в София

България U18 с втора победа на евроквалификацията в София

  • 14 яну 2026 | 19:19
  • 8936
  • 5
Треньорът на Палмберг: Марица е много опитен отбор с голямо качество

Треньорът на Палмберг: Марица е много опитен отбор с голямо качество

  • 14 яну 2026 | 16:29
  • 1341
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 8533
  • 20
Левски показа с видео как измъкна Око-Флекс от Пловдив

Левски показа с видео как измъкна Око-Флекс от Пловдив

  • 16 яну 2026 | 08:34
  • 7513
  • 19
Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

  • 15 яну 2026 | 23:59
  • 32690
  • 139
Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

  • 15 яну 2026 | 23:43
  • 20340
  • 22
Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

  • 16 яну 2026 | 07:00
  • 2527
  • 0
След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 23:31
  • 8439
  • 2