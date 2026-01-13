Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  Riot Games излезе с нов турнир за Северна и Южна Америка

Riot Games излезе с нов турнир за Северна и Южна Америка

  • 13 яну 2026 | 22:26
  • 265
  • 0
Riot Games излезе с нов турнир за Северна и Южна Америка

Създателите на League of Legends Riot Games съобщиха за нов междурегионален турнир, наречен Americas Cup, който ще се проведе преди First Stand шампионата.

В надпреварата ще участват вторият и третият отбор от LCS и CBLOL, които ще се изправят един срещу друг в Сао Пауло, Бразилия.

Турнирът ще бъде без паричен награден фонд, но с възможност за тренировъчен лагер в Южна Корея за награда.

Събитието ще се проведе между 1 и 16 март и има за цел да засили регионалното съперничество в Америка.

Снимка: Riot Games

