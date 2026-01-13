Riot Games излезе с нов турнир за Северна и Южна Америка

Създателите на League of Legends Riot Games съобщиха за нов междурегионален турнир, наречен Americas Cup, който ще се проведе преди First Stand шампионата.
В надпреварата ще участват вторият и третият отбор от LCS и CBLOL, които ще се изправят един срещу друг в Сао Пауло, Бразилия.
Турнирът ще бъде без паричен награден фонд, но с възможност за тренировъчен лагер в Южна Корея за награда.
Събитието ще се проведе между 1 и 16 март и има за цел да засили регионалното съперничество в Америка.
Снимка: Riot Games