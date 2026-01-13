Riot Games излезе с нов турнир за Северна и Южна Америка

Създателите на League of Legends Riot Games съобщиха за нов междурегионален турнир, наречен Americas Cup, който ще се проведе преди First Stand шампионата.

Here's what you need to know about the #LCS in 2026:



📅 Format

🌎 Americas Cup

✈️ Roadshows

🔗 https://t.co/7kkVrU7PCe

➕ and more! pic.twitter.com/yOLDpuSHuc — LCS (@LCSOfficial) January 12, 2026

В надпреварата ще участват вторият и третият отбор от LCS и CBLOL, които ще се изправят един срещу друг в Сао Пауло, Бразилия.

Турнирът ще бъде без паричен награден фонд, но с възможност за тренировъчен лагер в Южна Корея за награда.

Събитието ще се проведе между 1 и 16 март и има за цел да засили регионалното съперничество в Америка.

Снимка: Riot Games