Севлиево взе национал на Сомалия

Нападателят Аюб Ахмед-Нур ще подсили ФК Севлиево през пролетния дял на сезона. 23-годишното крило пристига като свободен агент от Юкослига - Втора лига на Финландия. За последно той игра в местния ПК-35 (Вантаа), като през сезон 2025 записа 8 гола и 4 асистенции в 24 мача.

Ахмед-Нур е роден на 2 юни 2002 г. във финландската столица Хелзинки. Юноша е на ПК-35, а след това облича екипите на ВЯС Вантаа, Еспоон ПС и от 2024 година отново на родния ПК-35. Макар и роден във Финландия и притежаващ паспорт от ЕС, корените на родителите му го карат да избере да играе за Сомалия. Така през миналия септември Ахмед-Нур е селектиран и дебютира за сомалийския националния отбор в квалификациите за Мондиал 2026.

Той взима участие за "Океанските звезди" срещу Гвинея и Уганда в двубоите от група G на зона Африка. Сега бързоногото острие е мотивиран да се докаже зад граница и да помогне на Севлиево в решителните битки от Втора лига напролет.