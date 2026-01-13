Нови големи промени в световния шахмат

Гросмайстор Прагнананда Рамешбабу спечели ФИДЕ веригата (FIDE Circuit) за 2025 г. и заедно с победителя за 2024 г., гросмайстор Фабиано Каруана, се класира за Турнира на претендентите на ФИДЕ през 2026 г. Международната шахматна федерация (ФИДЕ) вече обяви, че за цикъла 2026–2027 две години ще бъдат обединени, като за крайното класиране ще се зачитат най-добрите 12 резултата на даден състезател. Сред останалите промени са отделно класиране само за турнири с над 50-има участници и по-нисък бонус за играча, загубил мача за световната титла.

ФИДЕ веригата, която представлява класация на базата на представянията в индивидуални турнири, функционира през последните три години и класира гросмайсторите Гукеш Домараджу (тъй като лидерът Каруана вече се беше класирал), Каруана и Прагнананда за турнирите на претендентите.

Крайното подреждане за 2025 г. стана ясно след световните първенства по ускорен и блиц шах в Доха – гросмайстор Нодирбек Абдусаторов можеше да се доближи само на точка-две до Прагнананда при два златни медала, но в крайна сметка именно гросмайстор Магнус Карлсен осъществи този подвиг за пети път. Прагнананда спечели веригата с малко над 30 точки разлика.

Успехът на Прагнананда беше изграден върху първи места на Tata Steel, Superbet Chess Classic и UzChess Cup Masters, като споделеното първо място на London Chess Classic Open математически му осигури крайния триумф. 0,00 точки от Световната купа на ФИДЕ все пак имаха значение, тъй като изпълниха изискването за участие в два турнира с над 50-има играчи. Общо можеха да се зачетат пет по-малки турнира, поради което резултатите на Прагнананда от Чехия и Полша бяха изключени.

Веригата за 2026–2027 г. ще функционира по много сходен начин, но има няколко съществени промени.

Веригата вече ще се провежда в рамките на две години

Ключовата промяна е, че цикълът вече обхваща две години. Очаква се отново да класира двама играчи за Турнира на претендентите, но няма да има ситуация като през 2024 г., когато Каруана можеше да празнува ранна квалификация и да игнорира веригата за 2025 г. (макар че все пак завърши на четвърто място през 2025 г.).

В обявлението си ФИДЕ говори за „разширяване на броя участия, които се зачитат за крайния резултат“, макар че може да се тълкува и като намаление. Вместо до седем резултата на година (и потенциално 14 за две години), сега ще се зачитат 12 за целия двугодишен период. Правилата остават сходни – максимум четири турнира по ускорен и блиц шах могат да се броят, а четири турнира трябва да са с над 50-има участници, ако искате да достигнете максимума от 12 зачетени събития.

12, а не 8 играчи определят силата на турнира

Системата за изчисляване на точките остава почти идентична, с ключова разлика: силата на турнира вече се оценява по средния рейтинг на най-добрите 12 играчи, а не на първите осем, както досега. Това ще понижи точките на играчите и ще направи по-трудно за мъжките турнири да носят висок брой точки във веригата, особено при силно концентрирани елитни схеми.

Първият пример за тази промяна беше 53-тата купа „Рилтон“, започнала през 2025 г., но завършила през 2026 г. и първото събитие, валидно за новия цикъл. 13-тима играчи завършиха поне наравно в топ 8 и спечелиха точки.

Блестящите 8/9 на гросмайстор Сю Сяню му донесоха 5,62 точки за самостоятелно първо място в турнир, в който средният рейтинг на топ 12 беше 2576,83. През 2025 г. той би спечелил 8,36 точки, тъй като средният рейтинг на топ 8 тогава беше 2613.

Промяната ще се види още по-ясно в първото голямо класическо събитие за 2026 г. – Tata Steel Chess във Вейк ан Зее. Самостоятелният победител в турнира Masters ще спечели 25,78 точки вместо 27,84 по старите правила, а при Challengers разликата е още по-драстична. Средният рейтинг там пада от 2613 на 2567,83 с включването на играчите от 9-о до 12-то място: международен майстор Фаустино Оро (2516), гросмайстор Бибисара Асаубаева (2497), международен майстор Кариса Ип (2466) и международен майстор Лу Мяои (2431).

Самостоятелният победител вече ще получи 7,46 точки вместо 12,43, ако се брояха само първите осем. Няма да се повтори спорната ситуация от 2024 г., когато победителят в Challengers спечели повече точки от трима играчи, разделили първото място в Masters, макар че системата все още има своите особености. Само играчите, разделящи местата от първо до пето, печелят точки във веригата при турнир с 14-тима участници, така че най-добрите петима в Challengers ще получат повече точки от всеки, завършил самостоятелно шести в Masters.

Загубилият мача за световната титла вече няма голям бонус

Преди загубилият мача за световната титла автоматично получаваше място в следващия Турнир на претендентите, но това беше прекратено през 2024 г., когато гросмайстор Дин Лиджън загуби от Гукеш. Вместо това той получи бонус във ФИДЕ веригата. Резултат от 20,32 точки беше изчислен на база представяне с рейтинг 2754 и след това удвоен до 40,64.

Този резултат значително надмина следващия най-висок – 28,78 за Карлсен при победата му в Norway Chess (въпреки коефициент 0,9 за турнир с шестима играчи), както и 28,41 за Аниш Гири при победата му в FIDE Grand Swiss. Дин обаче не използва това като трамплин и не изигра нито една класическа партия след мача, поради което официално стана неактивен играч и изчезна от рейтинг листата. (Китайският шахматен журналист Лян Дзимин отбелязва, че Дин е трябвало да играе мач срещу гросмайстор Шахрияр Мамедяров през ноември 2025 г., който би го запазил активен, но срещата е била отложена.)

Сега загубилият мача ще получава коефициент 1,5, което би означавало 30,48 точки за Дин – все още най-висок резултат за годината, но само с малка разлика. Спорно е дали този един силен резултат (при добро представяне в мача) ще компенсира пропуснатата възможност за участие в други турнири по време на подготовката или възстановяването след мача.

Total Chess Tour се зачита, но с наказание за ускорен и блиц шах

Голямо ново събитие за 2026–2027 г. ще бъде Total Chess World Championship Tour – серия, организирана от Norway Chess и ФИДЕ, която ще излъчи отделен световен шампион в комбинация от класически („бърз класически“), ускорен и блиц шах. Шестнадесетима от 24-мата участници за пилотното събитие през октомври 2026 г. вече са обявени, и тъй като сред тях са текущите топ 12, победителят би могъл потенциално да спечели максималните 30,11 точки.

Това обаче няма да се случи, тъй като заради включването на ускорен и блиц шах събитието има коефициент 0,8, който намалява резултата до 24,09 точки. Само петима играчи от турнира с 24 участници ще получат точки за веригата.

ФИДЕ веригата ще осигури трима от 24-мата участници за пилотното събитие (на база класирането към 1 септември 2026 г.) и още двама за първия етап през 2027 г. (на база класирането към 1 януари 2027 г.).

Въвежда се нова „Оупън“ верига

Квалификациите за Total Chess World Championship Tour ще се определят не по общото класиране във веригата, а по нова „Оупън“ класация, която отчита само турнири с над 50-има участници. Това отговаря на критиките към настоящата система, че е силно ориентирана към играчи, които получават покани за малки затворени турнири. Президентът на ФИДЕ Аркадий Дворкович коментира: „Новата ФИДЕ Оупън верига позволява на всички гросмайстори да се борят за директни места в най-престижните турнири на ФИДЕ.“

През 2025 г. Гири би оглавил това класиране с 50,6 точки, включително победи на Sharjah Masters и Grand Swiss, докато победителят във веригата Прагнананда е спечелил едва 8,44 точки от турнири с над 50-има участници.

Снимка: Maria Emelianova/Chess.com.