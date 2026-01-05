Вихрен чака бразилец и португалец

Представителният отбор на Вихрен (Сандански) започна подготовка за втория полусезон от Втора лига. Участие в заниманието взеха 18 футболисти, като още трима ще се присъединят към отбора в следващите дни. Очакват се бразилец и португалец. Новите попълнения Петър Дебърлиев, Александър Бастунов и Монир Ал Бадарин взеха участие в първата тренировка за годината, а четвъртото ново попълнение Марио Ивов ще бъде на линия в близките дни.

На този етап са договорени пет контролни срещи:



17 януари Вихрен – отбор от Северна Македония

21 януари Вихрен – ЦСКА II

28 януари Левски – Вихрен

4 февруари Вихрен – Кюстендил

7 февруари Вихрен – Спортист (Своге)