  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)
  Вихрен чака бразилец и португалец

Вихрен чака бразилец и португалец

  • 5 яну 2026 | 17:28
  • 517
  • 0
Вихрен чака бразилец и португалец

Представителният отбор на Вихрен (Сандански) започна подготовка за втория полусезон от Втора лига. Участие в заниманието взеха 18 футболисти, като още трима ще се присъединят към отбора в следващите дни. Очакват се бразилец и португалец. Новите попълнения Петър Дебърлиев, Александър Бастунов и Монир Ал Бадарин взеха участие в първата тренировка за годината, а четвъртото ново попълнение Марио Ивов ще бъде на линия в близките дни.

На този етап са договорени пет контролни срещи:

17 януари Вихрен – отбор от Северна Македония
21 януари ВихренЦСКА II
28 януари ЛевскиВихрен
4 февруари ВихренКюстендил
7 февруари ВихренСпортист (Своге)

Александър Димитров: Много тъжен ден!

Трима таланти започнаха подготовка с Черно море

Беласица започна подготовка с доста нови футболисти

Ботев с важна информация за феновете си

Касабов за Димитър Пенев: Огромен човек, готов да помогне на всеки

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Страхотна новина за Ботев! ФИФА вдигна всички санкции

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

Очаквайте на живо: Голямо дерби в Самоков

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

