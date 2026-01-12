Популярни
  3. От Байерн обявиха, че Станишич е контузен

  • 12 яну 2026 | 20:42
  • 111
  • 0

Защитникът на Йосип Станишич е с контузия в глезена, съобщиха от щаба на Байерн Мюнхен. Хърватският национал е с увреждане на връзките на десния глезен след победата с 8:1 над Волфсбург в неделя. От клуба обаче все още нямат яснота колко точно време ще му бъде нужно за възстановяване, но предполагаемият период е няколко седмици. Контузията на Станишич е сериозен проблем за старши треньора Венсан Компани. Баварците имат да изиграят шест официални мача до края на януари, а в лазарета са още трима бранители - Алфонсо Дейвис, Саша Боей и Ким Мин Дже. Следващият мач на Байерн е в сряда срещу Кьолн.

Снимки: Gettyimages

