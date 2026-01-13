Популярни
Нова книга на Николай Велчев разказва за най-красивите партии в историята на шахмата

  13 яну 2026 | 11:50
„Шахмат. Вдъхновяващи партии и идеи“ – третата книга на Николай Велчев, посветена на красотата на шахматната мисъл през вековете, вече е факт. Новото издание събира подбрана колекция от ярки партии и новаторски идеи – както безсмъртни шедьоври на утвърдени имена, така и находки от по-малко познати автори на изключителни решения и концепции.

Книгата е замислена като галерия от „шахматни произведения“, които показват как творческото мислене, точният разчет и смелите идеи се превръщат в резултат на дъската. Фокусът е върху вдъхновяващи партии и ключови моменти, които провокират читателя да търси логиката зад ходовете и да развива собствените си решения. Изданието е в обем 320 страници и с твърди корици.

Авторът Николай Велчев е ФИДЕ майстор и работи професионално в шахмата от края на 70-те години. Притежава и званията международен съдия, ФИДЕ треньор и международен организатор. Той е познат на аудиторията и с предишните си книги - „Шахмат. Позиционната игра“ и „Удари от фланга“, посветени на стратегически теми и развитие на шахматното разбиране.

Книгата „Шахмат. Вдъхновяващи партии и идеи“ може да бъде закупена в книжарниците на „Сиела“, „Хеликон“ и „Гринуич“.

