Българският етап на Tour de France стартира това лято заедно със класическата Обиколка на Франция

Четвъртото издание на българският етап от легендарното колоездачно състезание Tour de France ще предложи нещо ново и още по-вълнуващо за участници и зрители. Трасето пак ще бъде с център град Пещера, който се понрави на стартиралите миналото лято с много по-атрактивните и комфортни условия сред живописната природа на Родопите. Новото е в това, че за първи път българският етап от легендарната надпревара ще стартира заедно с класическия Тур Де Франс, което ще направи родното състезание още по-паметно и вълнуващо.

Същевременно от вчера организаторите отвориха и регистрацията, която вече може да се направи с отстъпката за ранно записване на сайта на събитието: https://bulgaria.letapeseries.com/registration

На 4 и 5 юли – фестивал на колоезденето в Родопите

Българският етап на Тур де Франс (L’Etape BULGARIA by Tour de France) е масова любителска колоездачна надпревара по правилата на големия Tour de France насочена към всички, които обичат колоезденето, както и към големите фенове на Тура, следващи неизменно всяко лято кервана и следящи под лупа изявите на най-силните шосейни колоездачи в света.

Тази година емблематичното състезание в България ще се състои на 4 и 5 юли, като датите съвпадат със старта на легендарния Tour de Francе 2026, който започва за първи път в историята от Барселона с впечатляващ 3333-километров маршрут. Това ще е 113-ото издание, което преминава през пет планински масива, включително двойно изкачване на Алп д'Юез, преди финала на Шанз-Елизе в Париж.

Българският етап от Тура запазва всички атрактивни активности, които привличат всяко лято хиляди приятели на колоезденето в Родопите. В събота, на 4 юли са предвидени подгряващите събития преди големия старт, като през деня участниците ще има възможност да:

- посетят Музея на Tour de France

- се снимат с Диди ( Дяволът, който обикаля всеки етап на Tour de France) и нахъсва състезатели да дават по добри резултати

- подкрепят и децата си в Детското състезание в централната част на града

- покарат заедно със семейството си (ще се проведе Семейно каране без състезателен характер по затворен за движение маршрут по улиците на гр. Пещера)

- се включат в събитията на нашите партньори в изграденото Селище на събитието

Отново два маршрута: 58 км и 112 км

В неделя, на 5 юли сутринта участниците ще бъдат подредени на стартовата решетка в неутрален старт като при професионалистите, състезателите ще дефилират по улиците на Пещера и час след преминаване на 4 км из града, флаг и летящ старт ще дадат началото на същинската надпревара.

L’Etape BULGARIA ще предложи на участниците два състезателни маршрута с различна дължина и трудност. Колоездачите от начинаещи до опитни ветерани ще могат изберат един от двата специално категоризирани маршрута със съответната дължина от 58 км и 112 км в зависимост от спортната си форма. Информация с карта и подробности ще бъдат достъпни за разглеждане в сайта на състезанието https://bulgaria.letapeseries.com/

Победители в 4 възрастови групи

Победители ще бъдат излъчени в 4 възрастови категории при мъжете и жените. Всички маршрути ще тръгват от центъра на град Пещера и се насочват на запад към язовир „Батак“ в живописните Родопи, карането ще се извършва по затворени за автомобилно движение пътища, както е по време на едно професионално състезание. Най-високата точка, която ще достигнат колоездачите е 1350 м надморска височина при курорта Свети Константин, след което ще продължат по панорамния път на язовир Батак и ще се спуснат в дефилето през град Батак до изходната точка град Пещера.

В спор за емблематичните фланелки

Участниците в дългата дистанция при мъжете и жените ще спорят за спечелването на емблематичните фланелки от Голямото състезание Tour de France:

ЖЪЛТАТА – най-желаната фланелка в света на колоезденето - символ на решителност и победа, за първите на финала (мъж и жена) в етапа;

ЗЕЛЕНАТА – символ на експлозивност и бързина, предназначена за най-добрия спринтьор (победителите мъж и жена в Спринтовата отсечка на трасето);

БЯЛАТА НА ЧЕРВЕНИ ТОЧКИ - символизираща сила и издръжливост отвъд границите на разума е предназначена за Краля и Кралица на Планината (KOM - King of Mountain);

БЯЛАТА - символ на младежки дух и обещаващ характер за най-добър млад състезател (отново мъж и жена).

Призьорите – с безплатно участие L'Etape du Tour 2027

Първите трима при мъжете и при жените в генералното класиране от дългата дистанция на Българския етап от Тур де Франс 2026 ще получат безплатно участие заедно с шампионите от останалите подобни надпревари в цял свят в „кулминационното“ L'Etape du Tour 2027 във Франция, което ще се проведе по един от оригиналните етапи на Tour de France за 2027 год. Информация за този етап ще бъде обявена по-късно през годината при представянето на маршрута на класическия Тур във Франция за следващото лято. Същевременно всички регистрирали се участници в L’Etape Bulgaria 2026, заедно с участниците от останалите страни в цял свят, ще могат да се регистрират с предимство за този L'Etape du Tour през 2027 г.

Цялото трасе е по асфалт и по добре поддържани пътища

„За втора поредна година трасето на колоездачите е изцяло по асфалт, по много добре поддържани пътища, които в деня на събитието ще бъдат отцепени за движение само на участниците. В първото издание на Българския етап на Тура стартираха 750 колоездачи, следващата година вече бяха 920, а миналото лято 1190. Сега очакваме още повече участници, тъй като домакините от Пещера предлагат отлични условия и отлична, незабравима атмосфера за всички пристигнали за колоездачния празник в региона,“ заяви Даниел Дуков – организатор на събитието.

Домакините от Пещера изтъкват факта, че за тях е чест градът да приветства отново участниците в подобно престижно и значимо събитие. „Пещера и околностите са регион, който предлага много възможности за запознаване с емблематични обекти, а Общинското ръководство ще съдейства всячески за добрата организация на поредното издание на Българския етап от Тура,“ споделят още местните хора.

„Много сме доволни от начина, по който България се присъедини към останалите 25 държави, организиращи събитието. Убедени сме в успеха на Българския етап от Тура и това лято,“ се казва в посланието на мениджърите на проекта L’Etape by Tour de France.

Популяризиране на спорта, бранда, региона и България

Целта на този формат и това събитие се вписва в няколко направления:

- популяризиране на шосейното колоездене като достъпен и масов спорт;

- популяризирането на България като място за туризъм и добро място за колоездене;

- популяризирането на град Пещера и Родопите като регион за туризъм и добро място за колоездене;

- популяризиране на бранда Tour de France извън колоездачното общество;

- задълбочаване на връзката между марката Tour de France и нейните феновете по цял свят за превръщането й в една икона на колоезденето.

L’Etape BULGARIA се организира от Спортен клуб „София в Европа“, получил лиценз от да проведе едноименното състезание в България от A.S.O, която е организатор на най-големите колоездачни събития в Европа и света: Tour de France, La Vuelta, Paris – Roubaix, Paris – Nice, Flèche Wallonne, Tour of OMAN, Artic race of Norway, плюс маратона Schneider Marathon de Paris, триатлона Garmin Triathlon de Paris, както и емблематичното рали Dakar.