Ювентус приема Кремонезе с мисъл да се възползва от грешките на лидерите

Ювентус и Кремонезе ще се изправят един срещу друг в мач от италианската Серия А. Срещата е насрочена за 12 януари 2026 г. от 21:45 часа на стадион "Алианц Стейдиъм". Двубоят ще бъде ръководен от съдията Ермано Феличани, който ще следи за спазването на правилата в този мач от италианското първенство.

Ювентус заема петата позиция в класирането на Серия А с 36 точки след 19 изиграни мача. "Бианконерите" имат добра голова разлика с 27 отбелязани и 16 допуснати гола. От своя страна, Кремонезе се намира на 13-то място с 22 точки от същия брой срещи. Гостите са вкарали 20 гола, но са допуснали 23 в своята мрежа. Разликата от 14 точки между двата отбора показва ясно фаворита в предстоящия двубой, като победа за Ювентус би затвърдила позициите им в борбата за местата, даващи право на участие в европейските турнири.

Ювентус е в отлична форма, с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Старата госпожа" започна годината с убедителна победа като гост срещу Сасуоло (0:3) на 06.01.2026 г., след като преди това завърши наравно с Лече (1:1) на 03.01.2026 г. Преди това торинци записаха три последователни победи - срещу Пиза (0:2) на 27.12.2025 г., срещу Рома (2:1) на 20.12.2025 г. и срещу Болоня (0:1) на 14.12.2025 г. От друга страна, Кремонезе е в значително по-слаба форма с две равенства и три загуби в последните си пет срещи. Последният им мач беше равенство с Каляри (2:2) на 08.01.2026 г., преди това загубиха от Фиорентина (1:0) на 04.01.2026 г. и от Наполи (0:2) на 28.12.2025 г. Равенството с Лацио (0:0) на 20.12.2025 г. и загубата от Торино (1:0) на 13.12.2025 г. допълват негативната им серия.

В последните три срещи между двата отбора, Ювентус има пълно превъзходство с три победи. Последният им двубой се състоя на 1 ноември 2025 г. в мач от Серия А, когато "бианконерите" победиха с 2:1 като гости. Преди това, на 14 май 2023 г., Ювентус спечели с 2:0 на своя стадион, а на 4 януари 2023 г. торинци отново надделяха с минималното 1:0 при гостуването си на Кремонезе. Тази статистика показва ясно доминацията на Ювентус в директните сблъсъци между двата отбора.