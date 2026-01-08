Неостаряващият Варди се постара, но млад дебютант отмъкна победата от Кремонезе

Отборите на Кремонезе и Каляри завършиха наравно 2:2 на “Джовани Дзини” в двубоя помежду си от междинния 19-и кръг на Серия "А". Така новакът в италианския елит остана без победа в пети пореден мач, въпреки че на почивката имаше два гола преднина.

“Гриджоросите” поведоха още в четвъртата минута, след като навършващият в неделя 39 години Джейми Варди се пребори с Джери Мина за топката и я отклони за Денис Йонсен, който се разписа със своя удар. В 29-ата минута англичанинът също беше точен за своя гол номер 150 в топ 5 първенствата на Европа, след като Елия Каприле не успя да спре изстрела му.

150 - Jamie #Vardy has scored 150 goals in the Big-5 European Leagues; 116 out of 150 were scored after turning 30 and in this period (since January 2017), among those who scored at least as many goals as him, only Cristiano Ronaldo (1985) is older than him (1987). Evergreen. pic.twitter.com/hOPy9i4vII — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 8, 2026

В 51-вата минута Мишел Адопо получи топката от Дженаро Борели точно пред наказателното поле и с шута си по земя намали изоставането на гостите. В 66-ата минута влезлият на почивката Себастиано Еспозито реши, че е изравнил, но се оказа в положение на засада. Все пак сардинци наистина възстановиха равенството, но чак в 88-ата минута. Тогава дебютиралият от пейката 20-годишен нападател Яел Трепи овладя във въздуха топката след пас на резервата Лука Мацители и с волето си я прати в противниковата мрежа.

Yael Trepy comes off the bench to equalise for Cagliari! 👏#CremoneseCagliari 2-2 pic.twitter.com/FZtRnDywPT — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 8, 2026

Веднага след това Себастиано Луперто от състава на “рособлу” получи директен червен картон заради нарушение срещу Мартин Пайеро, но главният съдия отмени решението си след преглед с ВАР. В последните секунди на двубоя пък резервата на домакините Яри Вандепуте пропусна да отбележи победен гол, като беше изведен сам срещу вратаря, но ударът му по земя мина на сантиметри от вратата.

Така двата тима остават съседи в класирането, като Кремонезе е 13-и с 22 точки, а със своите 19 Каляри е на 14-ата позиция.

