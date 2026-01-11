Лийдс осъществи пълен обрат срещу исторически противник, Груев бе сменен четвърт час преди края

Лийдс с Илия Груев в състава си постигна успех с 3:1 в гостуването си на Дарби Каунти в мач от третия кръг на ФА Къп и си осигури място в следващата фаза. Българският национал остана на терена до 73-ата минута, когато бе заменен от доскоро контузения Шон Лонгстаф. Домакините взеха преднина през първата част с попадение на Бен Бреретон (36’), но след почивката Вилфред Ньонто (55’), Ао Танака (59’) и Джеймс Джъстин (90+3’) донесоха успеха на йоркшърци. Футболистите на Даниел Фарке доминираха в двубоя през цялото време и заслужено се поздравиха с успеха. Тази победа е важна за “белите” и тъй като бе постигната срещу един от историческите съперници на тима.

Играчите на Лийдс доминираха от първата минута и още в първия половин час имаха няколко не лоши положения. Те получиха дузпа в 33-ата минута, но тя бе пропусната от Джоел Пиру, а лошата новина за йоркшърци допуснаха попадение само три минути по-късно, когато Бреретон изведе “овните” напред. След почивката футболистите на Даниел Фарке излязоха пределно мобилизирани и успяха да постигнат пълен обрат още в рамките на първия четвърт час. Първо Ньонте се възползва от едно успоредно подаване, което премина необезпокоявано, стигна до крилото, което изравни с много силен изстрел. Гостите постигнаха пълен обрат с попадение на Ао Танака, който се възползва от лошо отбита топка от стража на домакините и отблизо успя да вкара втори гол. Лийдс продължи изцяло да доминира на терена и в добавеното време Джеймс Джъстин оформи крайния резултат.

Снимки: Gettyimages