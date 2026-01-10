Тази година Иля "m0NESY" Осипов се класира четвърти в света по Counter-Strike

Иля "m0NESY" Осипов се нареди на почетното четвърто място сред най-добрите играчи в Counter-Strike в класацията на HLTV. Това е четвъртото участие на 20-годишния геймър.
Тази година обаче Осипов не успя да вдигне нито един трофей през годината, като съумя да спечели среброто в PGL Букурещ, IEM Мелбърн BLAST Rivals S1, ESL Pro League S22 и BLAST Rivals S2. Освен това спечелиха и бронза от BLAST Bounty S1, IEM Далас, Световното първенство по електронни спортове, FISSURE Playground 2 и IEM Чънду.
На индивидуално ниво m0NESY си заработи MVP призове от ESL Pro League S22 и BLAST Rivals S2, както и EVP от ESL Pro League S21, IEM Мелбърн, IEM Далас, PGL Букурещ и BLAST Rivals S1. Той записа 1.25 рейтинг и 1.09 kills per round win.
Снимка: HLTV