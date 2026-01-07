Фалкао ще играе още една година за отбора на сърцето си

Колумбийският ветеран Радамел Фалкао подписа с любимия си Милионариос от Богата за последния ангажимент в кариерата си, като скоро ще навърши 40 години.

"Той се завръща! Има любови, които си струват… последен танц", написаха от Милионариос.

"Тигъра" вече облича фланелката на Милионариос през 2024 и 2025 година, като вкара 11 гола в 28 мача. Той напусна отбора миналото лято заради липса на разбирателството за продължаването на контракта му. Без договор той се съгласи да се върне в отбора, след като е отказал оферти от САЩ и Аржентина.

Фалкао, който ще навърши 40 години на 10 февруари, е сред най-добрите колумбийски играчи от поколението си. Той не успя да участва на Световното първенство в Бразилия през 2014 заради контузия на коляното.

Нападателят стана шампион на Франция през 2017 с Монако, спечели Лига Европа с Порто през 2011 и с Атлетико Мадрид през 2012 година. Той е бил още футболист на Манчестър Юнайтед и Челси. Има 105 мача за националния тим, за който играе до 2023 година.