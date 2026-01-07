Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милионариос
  3. Фалкао ще играе още една година за отбора на сърцето си

Фалкао ще играе още една година за отбора на сърцето си

  • 7 яну 2026 | 22:26
  • 385
  • 0
Фалкао ще играе още една година за отбора на сърцето си

Колумбийският ветеран Радамел Фалкао подписа с любимия си Милионариос от Богата за последния ангажимент в кариерата си, като скоро ще навърши 40 години.

"Той се завръща! Има любови, които си струват… последен танц", написаха от Милионариос.

"Тигъра" вече облича фланелката на Милионариос през 2024 и 2025 година, като вкара 11 гола в 28 мача. Той напусна отбора миналото лято заради липса на разбирателството за продължаването на контракта му. Без договор той се съгласи да се върне в отбора, след като е отказал оферти от САЩ и Аржентина.

Фалкао, който ще навърши 40 години на 10 февруари, е сред най-добрите колумбийски играчи от поколението си. Той не успя да участва на Световното първенство в Бразилия през 2014 заради контузия на коляното.

Нападателят стана шампион на Франция през 2017 с Монако, спечели Лига Европа с Порто през 2011 и с Атлетико Мадрид през 2012 година. Той е бил още футболист на Манчестър Юнайтед и Челси. Има 105 мача за националния тим, за който играе до 2023 година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Байерн се надяват Томас Мюлер да се завърне в клуба

В Байерн се надяват Томас Мюлер да се завърне в клуба

  • 7 яну 2026 | 19:40
  • 2261
  • 1
Коке: Имаме ясен план за Реал Мадрид

Коке: Имаме ясен план за Реал Мадрид

  • 7 яну 2026 | 19:04
  • 1214
  • 1
Галатасарай се опитва да направи с Бернардо Силва това, което стори със Сане

Галатасарай се опитва да направи с Бернардо Силва това, което стори със Сане

  • 7 яну 2026 | 19:04
  • 1675
  • 0
Екитике с първа награда в Ливърпул

Екитике с първа награда в Ливърпул

  • 7 яну 2026 | 18:24
  • 1596
  • 0
Де Бройне може да напусне Наполи през януари

Де Бройне може да напусне Наполи през януари

  • 7 яну 2026 | 18:10
  • 3829
  • 2
Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

  • 7 яну 2026 | 17:57
  • 27689
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Барселона 5:0 Атлетик Билбао, втори гол на Рафиня

Барселона 5:0 Атлетик Билбао, втори гол на Рафиня

  • 7 яну 2026 | 22:39
  • 9700
  • 27
Добра позиция за Алберт Попов след първия манш в Мадона ди Кампильо

Добра позиция за Алберт Попов след първия манш в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 20:27
  • 10058
  • 2
Ман Сити 1:0 Брайтън, греда за домакините

Ман Сити 1:0 Брайтън, греда за домакините

  • 7 яну 2026 | 21:30
  • 2474
  • 8
Бърнли 1:0 Ман Юнайтед, отмениха гол на Лисандро Мартинес

Бърнли 1:0 Ман Юнайтед, отмениха гол на Лисандро Мартинес

  • 7 яну 2026 | 22:14
  • 2040
  • 3
Парма 0:1 Интер, ВАР призна гол на "нерадзурите"

Парма 0:1 Интер, ВАР призна гол на "нерадзурите"

  • 7 яну 2026 | 21:52
  • 2177
  • 2
Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

  • 7 яну 2026 | 18:31
  • 18596
  • 8