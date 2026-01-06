Севлиево започна подготовка с петима нови

Навръх Богоявление, ФК Севлиево започна зимната си подготовка преди подновяването на шампионата във Втора лига. Група от 21 футболисти изведе старши треньорът Николай Панайотов. Пет са новите имена - вратарят Генадий Генев, пристигнал от Фратрия, плюс Михаил Минков и Дейвид Михалев от Локомотив ГО, Николай Янков от Академик (Свищов), Тонислав Донков от Етър и Преслав Антонов от Спартак (Плевен).

С отбора се разделят 7 играчи. Двамата вратари Христо Лалев, преминал в Янтра (Габрово) и Никола Златинов в Спортист (Своге), полузащитникът Стелиян Добрев - в Етър, както и бранителите Никола Борисов, Наско Янков, Папа Мамаду Сек и колумбийският халф Сантиаго Монтоя. Клубът изразява благодарност за професионализма и себераздаването със синята фланелка и им пожелава бъдещи успехи в личен и професионален план.

До първия официален мач във Втора лига - гостуването на Марек (Дупница) в уикенда 14-15 февруари, пред тима предстоят шест контроли и една двустранна игра в събота (10 януари). Началните часове и стадионите на приятелските срещи ще бъдат уточнени впоследствие: 17.01 /събота/ - Янтра (Габрово) 24.01 /събота/ - Берое (Ст. Загора) 28.01 /сряда/ - Розова долина (Казанлък) 31.01 /събота/ - Локомотив (ГО) 04.02 /сряда/ - Спартак (Плевен) 07.02 /събота/ - Черноморец (Бургас)