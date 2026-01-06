Цветомир Найденов показа тренировка на "ЦСКА Делта форс"

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува кадри от подготовката на "червените" в Турция. Бизнесменът сравни тима си със специалните военни сили на САЩ - "Делта форс". Найденов подчерта, че подготовката на футболистите на Иван Стоянов стартира още в 7 часа сутринта.

ЦСКА 1948 вече е в Анталия

Първата контрола на "червените" от Бистрица е срещу Гьозтепе на Станимир Стоилов. "Това не е Венецуела, а просто нормална тренировка на ЦСКА Делта форс в Турция... от 7 сутринта", написа силният човек в ЦСКА 1948.