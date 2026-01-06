Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Цветомир Найденов показа тренировка на "ЦСКА Делта форс"

Цветомир Найденов показа тренировка на "ЦСКА Делта форс"

  • 6 яну 2026 | 12:29
  • 1164
  • 2
Цветомир Найденов показа тренировка на "ЦСКА Делта форс"

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува кадри от подготовката на "червените" в Турция. Бизнесменът сравни тима си със специалните военни сили на САЩ - "Делта форс". Найденов подчерта, че подготовката на футболистите на Иван Стоянов стартира още в 7 часа сутринта.

ЦСКА 1948 вече е в Анталия
ЦСКА 1948 вече е в Анталия

Първата контрола на "червените" от Бистрица е срещу Гьозтепе на Станимир Стоилов. "Това не е Венецуела, а просто нормална тренировка на ЦСКА Делта форс в Турция... от 7 сутринта", написа силният човек в ЦСКА 1948.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември иска да привлече Патрик-Габриел Галчев от Левски

Септември иска да привлече Патрик-Габриел Галчев от Левски

  • 6 яну 2026 | 01:43
  • 6609
  • 3
Нефтохимик с един нов и четирима напускащи на старта на подготовката

Нефтохимик с един нов и четирима напускащи на старта на подготовката

  • 6 яну 2026 | 01:19
  • 2347
  • 0
ЦСКА привлече крило от Бразилия

ЦСКА привлече крило от Бразилия

  • 6 яну 2026 | 00:07
  • 17444
  • 24
Илиана Раева: Да е светло на прекрасната ти душа, Старши!

Илиана Раева: Да е светло на прекрасната ти душа, Старши!

  • 5 яну 2026 | 20:56
  • 8775
  • 4
Монтана обяви раздялата си с четирима футболисти

Монтана обяви раздялата си с четирима футболисти

  • 5 яну 2026 | 20:54
  • 2492
  • 0
Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега

Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега

  • 5 яну 2026 | 20:18
  • 4450
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 13488
  • 5
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 3315
  • 2
Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

  • 6 яну 2026 | 09:45
  • 10768
  • 17
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 423
  • 0
Левски замина за Турция без нови играчи

Левски замина за Турция без нови играчи

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 5272
  • 9
ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

  • 6 яну 2026 | 09:39
  • 8295
  • 5