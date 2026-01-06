Популярни
Детройт Ред Уингс оглави Атлантическата дивизия на НХЛ

  • 6 яну 2026 | 10:21
  • 160
  • 0
Детройт Ред Уингс оглави Атлантическата дивизия на НХЛ

Джон Гибсън направи 35 спасявания, а Джеймс ван Римсдайк вкара гол и направи две асистенции при победа на Детройт Ред Уингс с 5:3 срещу Отава Сенатърс в мач от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така "червените криле" оглавиха Атлантическата дивизия с 54 точки и една повече от Тампа Бей Лайтнинг.

Сенатърс отстреляха Ред Уингс с 38:20, но Гибсън не се огъна под натиска. Той спря 35 от 38 удара и записа 14-ата си победа за сезона, а Андрю Коп, Дилан Ларкин, Лукас Реймънд и Майкъл Расмусен отбелязаха останалите попадения за Ред Уингс. Клод Жиру, Дилан Козенс и Брейди Ткачък бяха точки за Отава.

Тим Щютцле направи две асистенции за Сенатърс и има 21 точки (осем гола и 13 асистенции) в последните 13 мача на Отава, който е на последното място в Атлантическата дивизия с 45 точки.

Джъстин Сордиф отбеляза три гола и направи две асистенции при победа на Вашингтон Кепиталс със 7:4 срещу Анахайм Дъкс в друг мач от понеделник вечер. Конър Макмайкъл завърши с четири асистенции, Алекс Овечкин се разписа два пъти, а Райън Ленард и Джон Карлсън записаха по едно попадение за столичани, които са трети в Столичната дивизия с 50 точки.

Шон Дързи бе точен 66 секунди след началото на продължението и Юта Мамът спечели с 3:2 срещу Ню Йорк Рейнджърс, който загуби вратаря си Игор Шестьоркин в първата третина заради контузия. Майкъл Каркони изпрати мача в продължение, а Дилан Гънтър отбеляза третия гол за отбора от Солт Лейк Сити, който е четвърти в Централната дивизия с 43 точки. Нюйоркчани, за които точни бяха Алекси Лафрение и Винсънт Трочек, са предпоследни в Столичната дивизия с 46 точки.

