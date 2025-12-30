Аморим за 2026 година: Манчестър Юнайтед ще продължи да се подобрява

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим е заклет оптимист за развитието на тима през идната 2026 година.

“Уверен съм, че през следващата година ще продължим да се подобряваме заедно и да напредваме към дългосрочните си амбиции”, казва наставникът в официалната програма за днешния двубой срещу Уулвърхамптън от Премиър лийг.

Преди дни тимът от “Олд Трафорд” надви Нюкасъл с 1:0 в първия случай, в който мениджърът се реши да промени тактическата постройка към такава с четирима бранители.

Първата среща на “червените дяволи” след Нова година ще бъде срещу Лийдс на 4 януари.

Аморим призна, че вече няма да играе само с трима защитници, обясни защо не се е съгласил на промяната по-рано