Африкански футболист глътна монета по време на мач и почина

  • 25 дек 2025 | 10:30
  • 1082
  • 0
Трагедия се разигра в Бурунди, където местен футболист, докато участваше в мач, се свлече на земята, а по-късно почина. Става дума за Игиранезе Еме Герик от втородивизионния отбор Ле гьо-пиер дю лак.

Драмата се разигра в събота, по време на мача срещу отбора на Амасипири Невър Гив Ап, който се проведе на терена на Националния технически център Нгагара. Както съобщи Футболната федерация на Бурунди (FFB), на футболиста внезапно му прилошало по време на срещата. Медицинският екип веднага се намесил и оказал първа помощ на терена, но, за съжаление, играчът починал на път за болницата. Новината за смъртта му предизвика дълбок шок сред съотборници, треньори и публика.

Официалната причина за смъртта все още не е потвърдена, но местните медии предават изявления на свидетели, според които Герик е изгубил съзнание, след като се е задавил с монета, която държал в устата си, но по погрешка глътнал. Според "Radio Publique Africaine" става дума за т.нар. "гри-гри" талисман, който в някои африкански среди се свързва с ритуали на магия и врачуване. Такива обичаи са строго забранени във футболните състезания в страната, включително носенето на амулети и извършването на ритуали, подобни на вуду практики.

Особена ирония на това трагично събитие придава фактът, че Герик по-рано в медиите е отхвърлял вярата в суеверия, призовавайки младите спортисти да градят успеха си върху работа, дисциплина и вяра, а не върху магически ритуали.

