БК Дунав (Русе) организира благотворителен коледен базар в подкрепа на момиче със сколиоза

Спортният клуб по баскетбол (СКБ) Дунав-Русе-2016 организира коледен благотворителен базар, всички средства от който ще отидат за подкрепа на момиче със сколиоза, съобщиха от русенския клуб.

Сумата, която ще се събере по време на инициативата, ще бъде дарена на 14-годишната Бояна Гордеева - ученичка в Математическата гимназия „Баба Тонка“ в града. Момичето се нуждае от 85 000 евро за операция в Турция.

БТА припомня, че същата кауза беше подкрепена и от училище "Любен Каравелов" в Русе.

"Понякога малък жест означава огромна надежда. Нека подадем ръка на това талантливо и прекрасно момиче и заедно да подкрепим тази благотворителна кауза. Доброто започва от нас", гласи съобщението на официалната страница във фейсбук на СКБ Дунав-Русе-2016.

От клуба уточниха, че базарът ще е отворен за всички, които искат да помогнат, от 17:00 часа в зала "Дунав".

Наред с това събитието ще включва и баскетболни игри за децата от различните възрастови групи на клуба, в някои от които ще се включат и техните родители.