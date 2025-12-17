Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Решението за разширяване на НБА ще бъде взето през 2026 година

Решението за разширяване на НБА ще бъде взето през 2026 година

  • 17 дек 2025 | 15:47
  • 314
  • 0
Решението за разширяване на НБА ще бъде взето през 2026 година

Комисарят на Националната баскетболна асоциация (НБА) Адам Силвър за пръв път открои ясен план за разширяване на Лигата в рамките на САЩ и Канада, и заяви, че през 2026 година ще бъде взето решение дали това да се случи.

„Бих казал, че от гледна точка на вътрешното разширяване - то е нещо, което продължаваме да разглеждаме. Не е тайна, че гледаме към пазара в Лас Вегас. Гледаме към Сиатъл. Също така сме гледали и към други пазари. Бих казал, че искам да съм внимателен да не бъда разбран погрешно, че някак загатваме, че точно тези градове ще бъдат избрани, защото знам, че отдавна го обсъждаме“, каза Силвър по време на пресконференция преди финала на Купата на НБА, цитиран от ESPN.

30-те собственици на отбори в НБА притежават равни дялове от Лигата, а добавянето на нови тимове според Адам Силвър ще създаде затруднения от тази гледна точка.

„Както съм казвал преди, вътрешното разширяване, за разлика от създаването на ново първенство в Европа, означава продажба на дялово участие в настоящата лига. Ако досега си притежавал 1/30 от лигата, при добавянето на два нови отбора, вече притежаваш 1/32. Така че икономическият анализ става далеч по-труден. В много отношения това изисква да прогнозираме бъдещето“, добави той.

Темата за разширяването на НБА се обсъжда от пет години, откакто Адам Силвър за пръв път спомена подобна възможност в пресконференция преди сезон 2020/21. Но оттогава до днес той не беше обявил дата за съобщаване на решението - нещо, което вече е факт.

А ако се предприеме подобно действие, най-вероятните градове, които ще станат дом на нови отбори, са Сиатъл и Лас Вегас, първият от които беше дом на Сиатъл Супероникс между 1967 и 2008-а, преди тимът да се премести в Оклахома Сити, приемайки името Тъндър.

„Смятам, че Сиатъл и Лас Вегас са два страхотни града. Очевидно имахме отбор в Сиатъл, който беше много успешен. Имаме отбор от WNBA (Националната баскетболна асоциация за жени) в Лас Вегас в лицето на Ейсес. Провеждаме лятната лига тук от 20 години. Мачовете от Купата се играят тук, така че сме наясно с пазара. Нямам съмнения, че Лас Вегас може да приеме отбор от НБА“, заяви Силвър.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Голямо признание за националките по баскетбол

Голямо признание за националките по баскетбол

  • 17 дек 2025 | 13:44
  • 541
  • 0
НБА се похвали, че има голям интерес от потенциални инвеститори в Европа

НБА се похвали, че има голям интерес от потенциални инвеститори в Европа

  • 17 дек 2025 | 10:12
  • 796
  • 0
Ню Йорк Никс победи Сан Антонио Спърс във финала за Купата на НБА

Ню Йорк Никс победи Сан Антонио Спърс във финала за Купата на НБА

  • 17 дек 2025 | 09:01
  • 4077
  • 0
Четири двубоя слагат край на 16-ия кръг на Евролигата

Четири двубоя слагат край на 16-ия кръг на Евролигата

  • 17 дек 2025 | 07:21
  • 3822
  • 0
Монтана 2003 загуби от словенци в женската Адриатическа лига

Монтана 2003 загуби от словенци в женската Адриатическа лига

  • 17 дек 2025 | 04:50
  • 762
  • 0
Барса продължава с победите, Реал с поражение в Милано

Барса продължава с победите, Реал с поражение в Милано

  • 17 дек 2025 | 00:27
  • 1043
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 1603
  • 0
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 29652
  • 39
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 33073
  • 66
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 8966
  • 2
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 3116
  • 0
ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

  • 17 дек 2025 | 11:00
  • 8593
  • 9