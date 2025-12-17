Решението за разширяване на НБА ще бъде взето през 2026 година

Комисарят на Националната баскетболна асоциация (НБА) Адам Силвър за пръв път открои ясен план за разширяване на Лигата в рамките на САЩ и Канада, и заяви, че през 2026 година ще бъде взето решение дали това да се случи.

„Бих казал, че от гледна точка на вътрешното разширяване - то е нещо, което продължаваме да разглеждаме. Не е тайна, че гледаме към пазара в Лас Вегас. Гледаме към Сиатъл. Също така сме гледали и към други пазари. Бих казал, че искам да съм внимателен да не бъда разбран погрешно, че някак загатваме, че точно тези градове ще бъдат избрани, защото знам, че отдавна го обсъждаме“, каза Силвър по време на пресконференция преди финала на Купата на НБА, цитиран от ESPN.

30-те собственици на отбори в НБА притежават равни дялове от Лигата, а добавянето на нови тимове според Адам Силвър ще създаде затруднения от тази гледна точка.

„Както съм казвал преди, вътрешното разширяване, за разлика от създаването на ново първенство в Европа, означава продажба на дялово участие в настоящата лига. Ако досега си притежавал 1/30 от лигата, при добавянето на два нови отбора, вече притежаваш 1/32. Така че икономическият анализ става далеч по-труден. В много отношения това изисква да прогнозираме бъдещето“, добави той.

Темата за разширяването на НБА се обсъжда от пет години, откакто Адам Силвър за пръв път спомена подобна възможност в пресконференция преди сезон 2020/21. Но оттогава до днес той не беше обявил дата за съобщаване на решението - нещо, което вече е факт.

А ако се предприеме подобно действие, най-вероятните градове, които ще станат дом на нови отбори, са Сиатъл и Лас Вегас, първият от които беше дом на Сиатъл Супероникс между 1967 и 2008-а, преди тимът да се премести в Оклахома Сити, приемайки името Тъндър.

„Смятам, че Сиатъл и Лас Вегас са два страхотни града. Очевидно имахме отбор в Сиатъл, който беше много успешен. Имаме отбор от WNBA (Националната баскетболна асоциация за жени) в Лас Вегас в лицето на Ейсес. Провеждаме лятната лига тук от 20 години. Мачовете от Купата се играят тук, така че сме наясно с пазара. Нямам съмнения, че Лас Вегас може да приеме отбор от НБА“, заяви Силвър.