Педро Нето: Очакванията са да побеждаваме във всеки мач

Победите и трофеите са единствената цел в английския футболен клуб Челси, заяви Педро Нето след успеха с 3:1 срещу Кардиф Сити, класирал отбора на полуфинал в Карабао Къп. "Сините" все още са претенденти във всички четири турнира, в които се включиха през настоящия сезон.

"В Челси целта винаги е да се печелят трофеи. Очакванията са да побеждаваме във всеки мач и това е важно за хората. За последната година и половина сме достигнали до три полуфинала и сме доволни от работата ни", заяви Нето в интервю, публикувано на клубния уебсайт. "Победата бе единствената ни цел и я искахме много. Със съотборниците ми успяхме да надиграем съперника и сме благодарни на Гарначо, че вкара двата гола. Единственото отрицателно е това, че им давахме много корнери, а Кардиф често вкарва от статични положения", добави той.

