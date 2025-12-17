Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Педро Нето: Очакванията са да побеждаваме във всеки мач

Педро Нето: Очакванията са да побеждаваме във всеки мач

  • 17 дек 2025 | 15:15
  • 93
  • 0
Педро Нето: Очакванията са да побеждаваме във всеки мач

Победите и трофеите са единствената цел в английския футболен клуб Челси, заяви Педро Нето след успеха с 3:1 срещу Кардиф Сити, класирал отбора на полуфинал в Карабао Къп. "Сините" все още са претенденти във всички четири турнира, в които се включиха през настоящия сезон. 

Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп
Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп

Челси целта винаги е да се печелят трофеи. Очакванията са да побеждаваме във всеки мач и това е важно за хората. За последната година и половина сме достигнали до три полуфинала и сме доволни от работата ни", заяви Нето в интервю, публикувано на клубния уебсайт.  "Победата бе единствената ни цел и я искахме много. Със съотборниците ми успяхме да надиграем съперника и сме благодарни на Гарначо, че вкара двата гола. Единственото отрицателно е това, че им давахме много корнери, а Кардиф често вкарва от статични положения", добави той. 

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Двойник на Серхио Рамос събра погледите срещу Барселона снощи

Двойник на Серхио Рамос събра погледите срещу Барселона снощи

  • 17 дек 2025 | 13:35
  • 2629
  • 2
Ще срещнем ядосан Наполи, предупреди Алегри

Ще срещнем ядосан Наполи, предупреди Алегри

  • 17 дек 2025 | 13:20
  • 730
  • 1
Салах изненадващо пропусна единствената контрола на Египет преди началото на Купата на африканските нации

Салах изненадващо пропусна единствената контрола на Египет преди началото на Купата на африканските нации

  • 17 дек 2025 | 12:40
  • 1908
  • 0
ФИФА наказа Малайзия със служебни загуби заради фалшифицирани документи на играчи

ФИФА наказа Малайзия със служебни загуби заради фалшифицирани документи на играчи

  • 17 дек 2025 | 12:32
  • 575
  • 0
Ето за кого са гласували капитани като Меси, Модрич, Кейн и Ван Дайк за наградата на ФИФА

Ето за кого са гласували капитани като Меси, Модрич, Кейн и Ван Дайк за наградата на ФИФА

  • 17 дек 2025 | 12:10
  • 5285
  • 2
Нигерия с жалба до ФИФА с искане за промени в състава на участващите отбори за Световното първенство

Нигерия с жалба до ФИФА с искане за промени в състава на участващите отбори за Световното първенство

  • 17 дек 2025 | 12:03
  • 1186
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 21369
  • 29
Локо (Пд) преподписа с Косич

Локо (Пд) преподписа с Косич

  • 17 дек 2025 | 12:18
  • 6914
  • 1
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 29356
  • 63
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 7567
  • 2
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 2238
  • 0
ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

  • 17 дек 2025 | 11:00
  • 6569
  • 4