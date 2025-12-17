Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Мареска: Фокусът трябва да бъде върху факта, че стигнахме полуфиналите

  • 17 дек 2025 | 05:21
  • 273
  • 0
Енцо Мареска говори след победата на неговия Челси с 3:1 срещу тима на Кардиф Сити в срещата от 1/4-финалите в турнира за Карабао Къп. Испанският специалист преди всичко бе запитан дали чувства подкрепата на клуба след трудната ситуация, за която сподели, че се намира.

“Всичко, което правя, го правя, защото искам най-доброто за клуба, за феновете, за всички. Днес, според мен, най-важното е, че стигнахме до полуфиналите”, започна Мареска.

Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп
След това мениджърът коментира и отношението на феновете.

“Феновете са там от първия ден и когато не печелиш мачове, е нормално да са недоволни, но в моменти като този никой не е щастлив”, каза Мареска.

Накрая наставникът на лондончани сподели, че фокусът трябва да бъде съвсем различен от възникналото напрежение.

“Като цяло, фокусът днес трябва да бъде върху факта, че спечелихме и стигнахме до полуфиналите”, завърши Мареска.

