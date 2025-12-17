Найденов към бивш национал на България по EAFC: Да не ви изплакнем, че ще виете на умряло

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува във "Фейсбук" снимка на халфа на тима Борислав Цонев от фитнеса. "По коремната преса ще ги различаваме", написа бизнесменът относно снимка, на която футболистът е показал коремните си мускули.

По-надолу Найденов традиционно започна да отговаря на фенове, които коментират под публикацията. Един такъв е бившият национал на България Илия Стоянов, известен в геймърските среди с псевдонима IStoyanov10. "Плочките са точно толкова колкото и разликата от първото място", написа той. "Абе да не ви изплакнем, че ще виете на умряло", отговори му Цветомир Найденов.