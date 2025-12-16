Популярни
Финалният етап от Купата на НБА може да бъде преместен от Лас Вегас

  • 16 дек 2025 | 13:08
  • 328
  • 0
Ръководството на Националната баскетболна асоциация (НБА) обмисля преместването на полуфиналите и на финала на НБА Къп от Лас Вегас от следващия сезон нататък, съобщава ESPN.

Решението идва, след като през септември Лигата обяви, че това ще е последният сезон, в който полуфиналите и мачът за титлата ще се играят на неутрален терен.

Според комисаря на най-силното баскетболно първенство в света Адам Силвър турнирът е изпълнил целта си, увеличавайки интереса към Лигата в ранните етапи от кампанията по време от годината, в което американският футбол доминира. Играчите също изявяват интерес, дори това да е само поради факта, че всеки член на отбора победител печели по 500 хиляди долара.

„Според мен се получава добре. Мисля, че има интерес към него. Има голяма разлика в тези мачове. Сякаш всеки разбира важността им, не само заради парите, но и заради различния терен, топката, екипите. От НБА са вложили много в него, спонсорите също, а играчите се представят невероятно. Ако погледнете последните две години, мачовете бяха изключително оспорвани, имаше различно чувство в сравнение с монотонността на срещите от редовния сезон“, каза Си Джей МакКалъм, който е бивш президент на Асоциацията на играчите в НБА.

Финалът на третото издание на НБА Къп е тази нощ, а в него ще се изправят един срещу друг тимовете на Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс.

