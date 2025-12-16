Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Селекционерът на националния отбор Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Мемфис нанесе нова тежка загуба на Клипърс

Мемфис нанесе нова тежка загуба на Клипърс

  • 16 дек 2025 | 11:50
  • 242
  • 0
Мемфис нанесе нова тежка загуба на Клипърс

Мемфис Гризлис нанесе нова тежка загуба на Лос Анджелис Клипърс със 121:103. Джа Морант отбеляза 12 точки при завръщането си на паркета след отсъствие, а „Гризлитата“ вече са с баланс от 12-14 в НБА. Клипърс се смъкна до 6-20 и е на предпоследното място в Западната конференция.

За Мемфис Джейрън Джаксън Джуниър вкара 21 от 31-те си точки през първото полувреме при стрелба 13 от 18. Кам Спенсър записа рекордно постижение от 27 точки, влизайки от пейката, а Джейлън Уелс добави 16 точки.

От другата страна Кауай Ленърд отбеляза 21 точки, Крис Дън беше със 17, а Джеймс Хардън остана със скромните за него 13 с приличната стрелба при 4 от 6 успешни опита отдалеч.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Изиграха се пет мача от НБА

Изиграха се пет мача от НБА

  • 16 дек 2025 | 07:42
  • 4192
  • 0
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 4827
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда гостуват на Апоел при завръщането на отбора в Израел

Милър-Макинтайър и Звезда гостуват на Апоел при завръщането на отбора в Израел

  • 16 дек 2025 | 07:03
  • 1804
  • 1
Пета поредна победа за летящия Локомотив Пловдив

Пета поредна победа за летящия Локомотив Пловдив

  • 15 дек 2025 | 21:16
  • 7826
  • 0
Локомотив Пловдив търси раздяла с американец

Локомотив Пловдив търси раздяла с американец

  • 15 дек 2025 | 20:12
  • 1259
  • 0
Играч на Лейкърс с интересно постижение, нареди се до Уилт Чембърлейн

Играч на Лейкърс с интересно постижение, нареди се до Уилт Чембърлейн

  • 15 дек 2025 | 18:14
  • 1096
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

  • 16 дек 2025 | 13:00
  • 1149
  • 7
ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 2322
  • 2
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 8974
  • 16
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 8102
  • 6
Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 07:54
  • 5658
  • 0
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 4827
  • 0