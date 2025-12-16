Мемфис нанесе нова тежка загуба на Клипърс

Мемфис Гризлис нанесе нова тежка загуба на Лос Анджелис Клипърс със 121:103. Джа Морант отбеляза 12 точки при завръщането си на паркета след отсъствие, а „Гризлитата“ вече са с баланс от 12-14 в НБА. Клипърс се смъкна до 6-20 и е на предпоследното място в Западната конференция.

За Мемфис Джейрън Джаксън Джуниър вкара 21 от 31-те си точки през първото полувреме при стрелба 13 от 18. Кам Спенсър записа рекордно постижение от 27 точки, влизайки от пейката, а Джейлън Уелс добави 16 точки.

Jaren Jackson Jr. in MEM's W tonight:



🐻 31 PTS

🐻 4-5 3PM

🐻 13-18 FGM



The @memgrizz have 8 of their last 11 games! pic.twitter.com/eND1cIerEn — NBA (@NBA) December 16, 2025

От другата страна Кауай Ленърд отбеляза 21 точки, Крис Дън беше със 17, а Джеймс Хардън остана със скромните за него 13 с приличната стрелба при 4 от 6 успешни опита отдалеч.