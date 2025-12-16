Брандън Инграм поведе Торонто към успех над Маями

Торонто Раптърс победи Маями Хийт със 106:96 като гост в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.
„Рапторите“ нанесоха петата поредна загуба на „Горещите“, които все още успяват да задържат положителен баланс при 14 победи и 12 поражения и са 9-и в Източната конференция. Торонто е с баланс от 16-11 и заема третото място.
Брандън Инграм поведе канадския тим с 28 точки, Скоти Барнс добави 17 и 10 борби, а Иманюъл Куикли завърши с 15 точки.
За отбора от Флорида Норман Пауъл и Бам Адебайо отбелязаха по 20 точки, а последният добави и 10 борби за дабъл-дабъл.
“Горещите” играха без Тайлър Хиро, който е в лазарета контузен, а освен това загубиха и Никола Йович заради травма в рамото по време на първата четвъртина.