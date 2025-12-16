Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Селекционерът на националния отбор Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Детройт затвърди лидерството си на Изток след успех над Селтикс

Детройт затвърди лидерството си на Изток след успех над Селтикс

  • 16 дек 2025 | 11:36
  • 234
  • 0
Детройт затвърди лидерството си на Изток след успех над Селтикс

Детройт Пистънс постигна успех над Бостън Селтикс със 112:105, с което затвърди едноличното си лидерство на в Източната конференция с баланс от 21-5. На полувремето Бостън водеше, но цялостната стрелба на 18-кратния шампион от НБА беше слаба, пропускайки 20 от 21-те си стрелби отдалеч между края на първата четвърт и началото на последната.

За „Буталата“ Кейд Кънингам се отчете с дабъл-дабъл с 32 точки и 10 асистенции, а Тобаяс Харис и Карис ЛеВърт завършиха с по 13. Джейдън Айви добави 10 точки, а никой друг от играчите им не успя да прехвърли границата от 10.

Джейлън Браун отбеляза 34 точки за „Келтите“, към които добави 8 борби и 7 асистенции, а Дерик Уайт не остана далеч зад него с 31 точки и 6 борби. Пейтън Причард помогна с 12 точки, но друг от Бостън не успя да достигне двуцифрени показатели при точките.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Изиграха се пет мача от НБА

Изиграха се пет мача от НБА

  • 16 дек 2025 | 07:42
  • 4192
  • 0
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 4822
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда гостуват на Апоел при завръщането на отбора в Израел

Милър-Макинтайър и Звезда гостуват на Апоел при завръщането на отбора в Израел

  • 16 дек 2025 | 07:03
  • 1804
  • 1
Пета поредна победа за летящия Локомотив Пловдив

Пета поредна победа за летящия Локомотив Пловдив

  • 15 дек 2025 | 21:16
  • 7824
  • 0
Локомотив Пловдив търси раздяла с американец

Локомотив Пловдив търси раздяла с американец

  • 15 дек 2025 | 20:12
  • 1259
  • 0
Играч на Лейкърс с интересно постижение, нареди се до Уилт Чембърлейн

Играч на Лейкърс с интересно постижение, нареди се до Уилт Чембърлейн

  • 15 дек 2025 | 18:14
  • 1096
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

  • 16 дек 2025 | 13:00
  • 1143
  • 7
ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 2301
  • 2
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 8952
  • 16
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 8092
  • 6
Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 07:54
  • 5654
  • 0
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 4822
  • 0