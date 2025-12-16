Детройт затвърди лидерството си на Изток след успех над Селтикс

Детройт Пистънс постигна успех над Бостън Селтикс със 112:105, с което затвърди едноличното си лидерство на в Източната конференция с баланс от 21-5. На полувремето Бостън водеше, но цялостната стрелба на 18-кратния шампион от НБА беше слаба, пропускайки 20 от 21-те си стрелби отдалеч между края на първата четвърт и началото на последната.

За „Буталата“ Кейд Кънингам се отчете с дабъл-дабъл с 32 точки и 10 асистенции, а Тобаяс Харис и Карис ЛеВърт завършиха с по 13. Джейдън Айви добави 10 точки, а никой друг от играчите им не успя да прехвърли границата от 10.

Джейлън Браун отбеляза 34 точки за „Келтите“, към които добави 8 борби и 7 асистенции, а Дерик Уайт не остана далеч зад него с 31 точки и 6 борби. Пейтън Причард помогна с 12 точки, но друг от Бостън не успя да достигне двуцифрени показатели при точките.