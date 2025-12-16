Популярни
Българската федерация по борба награждава най-добрите си състезатели за 2025 г.
Купър Флаг пренаписа историята на НБА

  • 16 дек 2025 | 11:19
  • 181
  • 0
Купър Флаг пренаписа историята на НБА

Купър Флаг най-накрая оправда големите очаквания! 18-годишната сензация на Далас Маверикс изигра мача на кариерата си в дебютния си сезон в НБА, осигурявайки си място в историческите книги на лигата.

Надмина ЛеБрон

Срещу Юта Джаз, Флаг стана най-младият играч в историята на НБА, който отбелязва 40 точки в един мач.

С това той надмина рекорда, поставен от Леброн Джеймс, който постигна този подвиг като 19-годишен, отбелязвайки 41 точки срещу Ню Джърси Нетс през далечната 2004 година.

С кош 46.7 секунди преди края, Флаг записа името си над звездата на ЛА Лейкърс. Той завърши мача с невероятните 42 точки при стрелба от игра 13-27, но историческото му представяне остана в сянката на загубата на отбора със 140:133 след продължение срещу Юта.

Кийонте Джордж поведе Юта с 37 точки, а Лаури Марканен не остана далеч зад него с 33, към които добави и 16 борби. Кайл Филиповски помогна с 25 точки и 9 борби, а трима играчи от пейката достигнаха двуцифрени показатели при точките.

За тима от Тексас Пи Джей Уошингтън записа дабъл-дабъл с 25 точки и 13 борби. Наджи Маршал добави 15 точки, а Райън Нембхард добави дабъл-дабъл с 14 точки и 11 асистенции. Клей Томпсън влезе с 12 точки от пейката с четирите си успешни стрелби отдалеч от общо 9 опита.

