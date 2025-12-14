Популярни
Четири гола срещу Вердер доближиха Щутгарт до топ четири

  • 14 дек 2025 | 22:37
  • 685
  • 1
Отборът на Щутгарт записа убедителен успех с 4:0 над тима на Вердер (Бремен) в гостуването си от 14-ия кръг на германската Бундеслига.

Благодарение на успеха победителите се доближиха на една точка от четвъртото място, което дава право на участие в Шампионската лига, докато съперникът им към момента е само с пет пункта над "опасната зона".

Иначе гостите от Щутгарт вкараха гол още в средата на първото полувреме, но попадението на Дениз Ундав бе отменено заради засада след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.

Малко преди почивката обаче гостите вкараха редовен гол. В 40-ата минута Джейми Левелинг демонстрира прекрасната си техника и прати красиво прехвърлящо центриране в пеналтерията, където Билал Ел Ханус засече и откри резултата.

Това обаче не бе всичко за първия акт и в 40-ата минута Джейми Левелинг овладя топката и шутира силно от дистанция, а топката мина под напречната греда, за да даде много по-стабилна преднина на гостите.

Около четвърт час след подновяването на играта всичко приключи за домакините, които останаха с човек по-малко. Карим Кулибали извърши глупаво нарушение и логично получи втори жълт картон, за да отиде под душовете предсрочно.

Оттук нататък имаше само един отбор на терена и пропуските на Шабо и Левелинг само затвърдиха очакванията, че тепърва ще падат още голове. Така се стигна до 79-ата минута, когато Ундав отново прати топката в мрежата на съперника, а този път попадението бе зачетено.

Три минути по-късно Ундав можеше да попадне отново в прегръдките на своите съотборници. Той прибра подаване в пеналтерията и стреля в горния ляв ъгъл, но вместо във вратата, топката отиде в аут.

В 84-ата минута Мителщет намери Томаш, но той не прецени силата на удара си и стреля високо над вратата.

Минутка преди края на редовното време пък Романо Шмидт можеше да вкара почетен гол за Вердер, но стражът на гостите Александер Нюбел изчисти в корнер.

Така се стигна до 7-ата минута на продължението, когато се стигна до най-логичното – гостите от Щутгарт най-накрая вкараха четвърти гол. Мителщет намери Крис Фюрих, който бе останал абсолютно непокрит и засече в долния десен ъгъл.

Това бе последно гостуване за Щутгарт през 2025 г., като тимът успя да прекрати много неприятна серия от три поредни мача в Бундеслигата без победа. В последния мач за астрономическата година пък предстои домакинство на Хофенхайм. Вердер от своя страна ще срещне Аугсбург в последното си предизвикателство преди настъпването на 2026 г. И двете срещи са на 20-и декември (събота).

