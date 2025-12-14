Отмениха мач от долните дивизии в Англия заради набит треньор

42-годишен мъж беше арестуван по подозрение за причиняване на тежка телесна повреда, след като футболен треньор беше ранен преди мач от ниските дивизии в Англия в събота.

Двубоят между Потърс Бар Таун и Уелинг Юнайтед беше прекратен още преди началния сигнал. Срещата от Истмийската лига трябваше да започне в 15:00 часа, но клубовете обявиха, че мачът е отменен 40 минути преди началото.

От Потърс Бар потвърдиха, че техният мениджър Сами Мур получава „подходящи медицински грижи“ след „сериозен инцидент“.

„Днешният планиран мач срещу Уелинг Юнайтед беше отменен преди началото след сериозен инцидент, свързан с член на нашия треньорски щаб“, се казва в изявление на Потърс Бар Таун. „Полицията пристигна на стадиона и след намесата ѝ мачът не можа да се проведе.“

Столичната полиция потвърди пред BBC, че мъж е бил арестуван след сигнали за сбиване. Съобщава се, че полицията е била уведомена в 13:18 ч. за инцидент на стадион „Парк Вю Роуд“ на Уелинг.

„Полицията беше повикана на стадиона на Уелинг след сигнали за сбиване между двама мъже“, заяви говорител пред BBC. „Служителите пристигнаха и откриха 38-годишен мъж с наранявания по лицето. 42-годишен мъж беше арестуван по подозрение за причиняване на тежка телесна повреда и остава в ареста.“

От Уелинг Юнайтед потвърдиха отлагането на мача с кратко съобщение в социалните мрежи. „Съботният мач срещу Потърс Бар Таун е отложен“, гласи изявлението. „Клубът няма да прави допълнителни коментари на този етап. Допълнителна информация относно пренасрочването на срещата ще бъде съобщена своевременно.“