Ювентус не може да си позволи отпускане в Болоня

Болоня ще приеме Ювентус в мач от италианската Серия "А" на 14 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Ренато Дал'Ара". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Давиде Маса. Този сблъсък се очертава като един от най-интересните в кръга, тъй като двата отбора са в пряка конкуренция за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Болоня заема петата позиция в класирането с 25 точки след 14 изиграни мача, докато Ювентус е седми с 23 точки от същия брой срещи. Разликата от само две точки между двата тима прави този двубой особено важен в борбата за място в топ 4, което гарантира участие в Шампионската лига. "Рособлу" имат по-добра голова разлика с 23 отбелязани и 12 допуснати гола, докато "бианконерите" са реализирали 18 попадения и са допуснали 14. Победа за домакините би им позволила да се откъснат на 5 точки от прекия си конкурент, докато успех за гостите би ги изравнил по точки с Болоня.

Ювентус така и не може да намери постоянство в изявите си от началото на сезона, дори и след смяната на треньора и идването на Лучано Спалети начело. През седмицата "бианконерите" записаха ценен успех с 2:0 над Пафос в Шампионската лига, който би трябвало да е върнал настроението в отбора, който ще се опита да продължи възходящата си линия и при днешното гостуване в Болоня. Торинци имат спешна нужда от точки и не могат да си позволят нова издънка, ако искат да останат в битката за топ 4, особено, когато си изправят срещу пряк конкурент.

Болоня демонстрира добра форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Отборът постигна важна победа като гост срещу Селта (2:1) в Лига Европа на 11.12.2025 г., последвана от равенство с Лацио (1:1) в Серия "А" на 07.12.2025 г. Преди това "рособлу" победиха Парма (2:1) за Купата на Италия на 04.12.2025 г., но претърпяха изненадваща загуба от Кремонезе (1:3) в шампионата на 01.12.2025 г. Впечатляваща беше и победата им с 4:1 срещу РБ Залцбург в Лига Европа на 27.11.2025 г.

Ювентус показва признаци на стабилизиране с четири победи и една загуба в последните си пет мача. "Бианконерите" победиха Пафос (2:0) в Шампионската лига на 10.12.2025 г., но загубиха от Наполи (1:2) в Серия "А" на 07.12.2025 г. Преди това записаха три последователни победи – срещу Удинезе (2:0) за Купата на Италия на 02.12.2025 г., срещу Каляри (2:1) в шампионата на 29.11.2025 г. и като гост срещу Бодьо/Глимт (3:2) в Шампионската лига на 25.11.2025 г.

Историята на последните пет срещи между Болоня и Ювентус показва забележителна серия от равенства. Последният им двубой завърши 1:1 на 4 май 2025 г. на "Ренато Дал'Ара" в мач от Серия "А". Предишната им среща от 7 декември 2024 г. в Торино също завърши наравно – 2:2. Интересно е, че на 20 май 2024 г. двата отбора изиграха зрелищен мач с шест гола, завършил 3:3 в Болоня. Равенството 1:1 се повтори и в двете им срещи преди това – на 27 август 2023 г. в Торино и на 30 април 2023 г. в Болоня. Тази впечатляваща серия от пет последователни равенства подчертава равностойния характер на сблъсъците между двата тима през последните години.

И двата тима имат своите проблеми с контузени играчи. В лазарета на домакините са Николо Казале, Ремо Фройлер, Мартин Витик и Лукаш Скорупски.

Спалети пък не може да използва Душан Влахович, Федерико Гати и Аркадиуш Милик. Добрата новина е, че Бремер вече е възстановен, макар че треньорът едва ли ще рискува да го пусне на терена от първата минута.