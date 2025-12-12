Шенгюн и Томпсън обедини сили за успех на Хюстън срищу Клипърс

Алперен Шенгюн и Амен Томпсън обединиха сили, за да поведат атаката през четвъртата четвърт, която донесе победа на Хюстън над гостуващия Лос Анджелис Клипърс със 115:113.
Шенгюн, който завърши с 22 точки, 15 борби, 4 асистенции, 4 отнети топки) допринесе с два ключови коша в края на серията. Томпсън добави 20 точки, 9 борби и 8 асистенции, включително тройка 17.2 секунди преди края, която промени равенството 110:110.
Кауай Леонард от Клипърс приключи с 24 точки, 9 борби и 5 отнети топки. Ивица Зубац вкара 33 точки и взе 7 борби. Джеймс Хардън (22 точки, 7 асистенции) вкара тройка 37,1 секунди преди края, с което изравни резултата 110:110, но Клипърс не успяха да избегнат осмата загуба в девет мача.