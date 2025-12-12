Йокич с 36 точки за 11-тата поредна победа на Денвър като гост

Никола Йокич вкара 23 от своите 36 точки пред първото полувреме, а гостуващият Денвър разгроми Сакраменто със 136:105 в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.
Сръбският баскетболист добави 12 борби и 8 асистенции, помагайки на Денвър да победи Сакраменто за трети път в четири срещи този сезон. Пейтън Уотсън се отличи с 21 точки за Нъгетс, които са спечелили 11 поредни гостувания.
Малик Монк реализира 18 точки за Кингс, които загубиха за шести път в последните си седем двубоя. В директен сблъсък с Йокич, един от основните му претенденти за лидерството по трипъл-дабъл, Ръсел Уестбрук от Сакраменто завърши със 17 точки, 3 борби и 5 асистенции.