Ню Орлиънс прекъсна серията си от седем поражения с победа над Портланд

Трей Мърфи III отбеляза 24 точки, а Ню Орлиънс прекъсна серията си от седем поражения с победа със 143:120 над гостуващия Портланд в среща от редовния сезон на НБА.

Брайс Макгауенс добави 23 точки, изравнявайки рекорда в кариерата си, а Джордан Пул допринесе с 22 точки от пейката на Ню Орлиънс в първия си мач от 4 ноември насам, след като получи контузия на лявото бедро.

Макгауенс вкара 10 точки в четвъртата четвърт, в която Ню Орлиънс доминираха с 38:23, за да поемат контрола над двубоя.

#Pelicans Trey Murphy 10th most versatile defender according to Basketball Index. Basically a metrics for guard8ng multiple defenders you seeing it live and in full effect. All his stats are up in the major categories. pic.twitter.com/DnsqqYw7Bd — Global Utopia Sports (@GL8BAL_SPORTS) December 12, 2025

Шейдън Шарп отбеляза 21 точки, а Сиди Сисоко завърши с личен рекорд от 20 за тима на Портланд, който претърпя шеста загуба в седем мача.