Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ню Орлиънс прекъсна серията си от седем поражения с победа над Портланд

Ню Орлиънс прекъсна серията си от седем поражения с победа над Портланд

  • 12 дек 2025 | 12:07
  • 133
  • 0
Ню Орлиънс прекъсна серията си от седем поражения с победа над Портланд

Трей Мърфи III отбеляза 24 точки, а Ню Орлиънс прекъсна серията си от седем поражения с победа със 143:120 над гостуващия Портланд в среща от редовния сезон на НБА.

Брайс Макгауенс добави 23 точки, изравнявайки рекорда в кариерата си, а Джордан Пул допринесе с 22 точки от пейката на Ню Орлиънс в първия си мач от 4 ноември насам, след като получи контузия на лявото бедро.

Макгауенс вкара 10 точки в четвъртата четвърт, в която Ню Орлиънс доминираха с 38:23, за да поемат контрола над двубоя.

Шейдън Шарп отбеляза 21 точки, а Сиди Сисоко завърши с личен рекорд от 20 за тима на Портланд, който претърпя шеста загуба в седем мача.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

НБА продължи с четири мача

НБА продължи с четири мача

  • 12 дек 2025 | 07:41
  • 3191
  • 0
Интригуващи сблъсъци сложиха началото на кръг №15 в Евролигата

Интригуващи сблъсъци сложиха началото на кръг №15 в Евролигата

  • 12 дек 2025 | 00:00
  • 11097
  • 0
Глушков изрази своята скръб и отдаде заслуженото на паметта на легендата Иван Евстатиев

Глушков изрази своята скръб и отдаде заслуженото на паметта на легендата Иван Евстатиев

  • 11 дек 2025 | 20:09
  • 1883
  • 0
Почина легендарен баскетболен треньор

Почина легендарен баскетболен треньор

  • 11 дек 2025 | 18:41
  • 1708
  • 0
Евролигата наложи глоба и ограничения по трибуните за Звезда заради обиди

Евролигата наложи глоба и ограничения по трибуните за Звезда заради обиди

  • 11 дек 2025 | 17:59
  • 666
  • 0
Обрадович с добри и лоши новини преди голямото сръбско дерби

Обрадович с добри и лоши новини преди голямото сръбско дерби

  • 11 дек 2025 | 17:55
  • 658
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 13708
  • 43
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 2542
  • 0
Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

  • 12 дек 2025 | 07:10
  • 6390
  • 3
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 3672
  • 6
Христо Янев търси първата си победа над Генчев

Христо Янев търси първата си победа над Генчев

  • 12 дек 2025 | 10:13
  • 5646
  • 3
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 89361
  • 257