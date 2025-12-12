Зак Иди ще пропусне поне месец в НБА заради контузия

Популярни
  • 12 дек 2025 | 11:47
Центърът на Мемфис Гризлис Зак Иди ще пропусне поне месец от мачовете на тима в Националната баскетболна асоциация заради контузия на глезена, предаде АП. От клуба обявиха, че състоянието му ще бъде следено и след четири седмици на почивка и рехабилитация се очаква да бъде напълно възстановен.

Иди претърпя операция на левия гледан през юни, малко след като бе избран в отбора на новобранците в НБА. Той ще пропусне следващите 13 мача на тима през сезона, след като игра в последните 11, в които има средно по 13,8 точки и 11,1 борби.

Зак Иди пропусна 12 мача и в дебютния си сезон в НБА заради изкълчен глезен.

