Очаквайте на живо: Четири мача от НБА тази нощ

  • 12 дек 2025 | 02:21
В ранните часове на днешния 12-и декември (петък) се играят четири нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада.

Преди техния старт безапелационен лидер в Западната конференция продължава да бъде шампионът Оклахома Сити Тъндър с 24 победи и само 1 загуба. На Източния бряг Детройт Пистънс продължава да бъде водач, като след известни колебания е с баланс от 19 успеха и 5 поражения. Нито един от тях обаче няма да играе тази нощ.

Три от четирите мача започват по едно и също време – в 3:00 часа българско време. В един от тях Милуоки Бъкс приема Бостън Селтикс.

В друг Ню Орлиънс Пеликанс посреща Портланд Трейл Блейзърс.

Третият е между Хюстън Рокетс и ЛА Клипърс.

Последният мач от програмната схема стартира в 5:00. Там Сакраменто Кингс приема Денвър Нъгетс.

