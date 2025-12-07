Популярни
  Урибе: Трябваше да победим, президентът и ръководството ще правят зимната селекция

  • 7 дек 2025 | 16:47
Наставникът на Берое Хосу Урибе заяви след нулевото равенство срещу Септември, че отборът му е заслужавал победата. Също така специалистът допълни, че "заралии" ще привлекат нови играчи през зимата, а със селекцията са се заели президентът Банато и ръководството на клуба.

"Този мач трябваше да победим. Първото полувреме имаше равенство. През второто имаше много ситуации за гол, много греди. Трябваше да спечелим мача.

Гледаме да направим каквото можем с тези играчи. Имаме още един мач срещу Лудогорец. Гледаме нови играчи и ще привлечем такива през зимния трансферен прозорец. По селекцията вече работят спортният директор и президентът.

Първо искам да работя с наличните футболисти до мача с Лудогорец, а президентът и ръководството работят да привлекат футболисти, за да направим добър отбор. Давам някои насоки, но всичко е комплексно, много зависи от параметрите.

Ще гледаме да възстановим играчите. Нямах много време да работя с тях, а сега ще имам достатъчно дни до следващия мач", завърши Урибе.

