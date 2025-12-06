Популярни
29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  1. Sportal.bg
  2. Ланс
  • 6 дек 2025 | 21:11
  • 789
  • 0
Ланс се откъсна на върха

Ланс записа пета поредна победа и си гарантира, че ще остане на върха и след този кръг. Тимът на Пиер Саж спечели с 2:1 гостуването си на Нант и има преднина от четири точки пред Пари Сен Жермен, който играе по-късно днес.

Ланс доминираше до момента, в който поведе в 34-ата минута. Вратарят на домакините Антони Лопеш трябваше да се намесна на няколко пъти. След като се размина с гола след първите опасности Агилар бе оставен да пробие отдясно. Той центрира отлично и Товен откри резултата. Домакините изравниха само четири минути по-късно. Юсеф Ел Араби пропусна дузпа, но бе точен при добавката.

След почивката Нант действаше активно, но и допускаше грешки. Гостите имаха своите възможности, а най-опасният им играч бе Уесли Саид. Негов удар с глава мина близо до вратата след час игра. По-късно той се разписа, но попадението бе отменено поради засада. Все пак Саид стигна до гол в 81-ата минута и той се оказа победен.

Снимки: Imago

