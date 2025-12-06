Популярни
Способен ли е Черно море да спре изумителната победна серия на ЦСКА - на живо от Варна със съставите на двата тима
  Виляреал постави Реал и Барселона под напрежение след нов успех

  • 6 дек 2025 | 16:58
  • 164
  • 0
Отборът на Виляреал затвърди отличната си форма с шеста поредна победа в испанския шампионат, с колкото може да се похвали още само лидерът Барселона. Този път тимът от “Де ла Серамика” надви гостуващия Хетафе с 2:0 и ще запази мястото си в топ 3 и след този 15-и кръг, доближавайки се плътно до Реал Мадрид.

Успехът обаче не дойде лесно, тъй като през първата част столичани дадоха сериозен отпор и допуснаха попадение чак в добавеното време, когато Тейжон Бюканън вкара за 1:0 с хубав удар по диагонала.

Веднага след подновяването на играта за втората част се стигна до спречкване с участието на същия този Бюканън, след който халфът на Хетафе Луис Мийя получи директен червен картон за реплика. Това се случи в 48-ата минута, след което за гостите стана много трудно да атакува.

В 64-тата Жорж Микаутадзе реализира за 2:0 с прехвърлящ удар. Грузинският нападател се възползва от подаване директно от вратаря Луиш Жуниор.

След това футболистите на Виляреал още на два пъти изпратиха топката в мрежата, но тези голове не бяха зачетени заради засади.

