Виляреал постави Реал и Барселона под напрежение след нов успех

Отборът на Виляреал затвърди отличната си форма с шеста поредна победа в испанския шампионат, с колкото може да се похвали още само лидерът Барселона. Този път тимът от “Де ла Серамика” надви гостуващия Хетафе с 2:0 и ще запази мястото си в топ 3 и след този 15-и кръг, доближавайки се плътно до Реал Мадрид.

Успехът обаче не дойде лесно, тъй като през първата част столичани дадоха сериозен отпор и допуснаха попадение чак в добавеното време, когато Тейжон Бюканън вкара за 1:0 с хубав удар по диагонала.

Веднага след подновяването на играта за втората част се стигна до спречкване с участието на същия този Бюканън, след който халфът на Хетафе Луис Мийя получи директен червен картон за реплика. Това се случи в 48-ата минута, след което за гостите стана много трудно да атакува.

В 64-тата Жорж Микаутадзе реализира за 2:0 с прехвърлящ удар. Грузинският нападател се възползва от подаване директно от вратаря Луиш Жуниор.

След това футболистите на Виляреал още на два пъти изпратиха топката в мрежата, но тези голове не бяха зачетени заради засади.