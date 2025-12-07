Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид приема една от любимите си жертви

Реал Мадрид приема една от любимите си жертви

  • 7 дек 2025 | 07:00
  • 198
  • 0
Реал Мадрид приема една от любимите си жертви

Реал Мадрид ще посрещне Селта в двубой от 15-ия кръг на Ла Лига днес от 22:00. Срещата на "Сантиаго Бернабеу" идва в удобен момент за кралския клуб, който в предишния си мач разгроми с 3:0 като гост Атлетик Билбао и продължава гонитбата с Барселона.

Реал Мадрид има 36 точки от 15 изиграни мача, както и голова разлика от 32:13. "Белите" са безгрешни на собствен терен от началото на сезона и спечелиха всяко от шестте си домакинства.

Селта се намира в средата на таблицата с 16 точки. Тимът от Виго редува силни и слаби изяви, но това е очаквано предвид ангажиментите на галисийци в Лига Европа. В хода на кампанията съставът на Клаудио Хиралдес се утвърди като един от най-добрите гости в Ла Лига.

Реал Мадрид демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи и три равенства. "Белите" сразиха Атлетик Билбао като гост с 3:0, но преди това завършиха наравно с Жирона (1:1). В Шампионската лига Реал постигна драматична победа срещу Олимпиакос с 4:3. Отборът записа и две последователни равенства в Ла Лига - 2:2 срещу Елче и 0:0 срещу Райо Валекано.

Селта, от своя страна, е в по-слаба форма с една победа, едно равенство и три загуби в последните си пет мача. Галисийци елиминираха след дузпи срещу Сант Андреу в турнира за Купата на краля, загубиха от Еспаньол с 0:1 в първенството и от Лудогорец с 2:3 в Лига Европа. Единствената им победа дойде срещу Алавес като гост с 1:0, а преди това отстъпиха на Барселона с 2:4.

Реал Мадрид е с множество проблеми в защита, като четирима бранители са контузени - Дейвид Алаба, Даниел Карвахал, Ферлан Менди и Трент Александър-Арнолд. Това принуждава треньора Чаби Алонсо да импровизира, като използва Федерико Валверде като десен бек, въпреки че естествената му позиция е в средата на терена. Младите защитници Раул Асенсио и Алваро Карерас също виждат своя шанс да се докажат. В нападение Реал отново разчита на звездното си трио Винисиус Жуниор, Килиан Мбапе и Джуд Белингам.

При Селта основният проблем е отсъствието на защитника Джоузеф Айду, който е контузен. Ветеранът Яго Аспас ще води атаката на домакините заедно с Борха Иглесиас и Браян Сарагоса.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 4 май 2025 г. в мач от Ла Лига, в който Реал Мадрид победи с 3:2. По-рано през същата година, на 16 януари 2025 г., "белите" разгромиха галисийци с 5:2 в мач от Купа на краля.

Селта е в серия от 19 мача без победа срещу кралския клуб. За последно тимът от Виго надви този съперник през 2017 година на "Бернабеу".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Верона дочака първа победа

Верона дочака първа победа

  • 7 дек 2025 | 00:53
  • 547
  • 0
ПСЖ включи на пета скорост

ПСЖ включи на пета скорост

  • 7 дек 2025 | 00:32
  • 1739
  • 1
Атлетико се огъна и на "Сан Мамес"

Атлетико се огъна и на "Сан Мамес"

  • 7 дек 2025 | 00:14
  • 2539
  • 1
Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

  • 6 дек 2025 | 23:55
  • 13644
  • 93
Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

  • 6 дек 2025 | 23:47
  • 11270
  • 20
Слот: Трудно е да повярвам какво се случи

Слот: Трудно е да повярвам какво се случи

  • 6 дек 2025 | 23:00
  • 1914
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 87159
  • 514
Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

  • 6 дек 2025 | 23:55
  • 13644
  • 93
Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

  • 6 дек 2025 | 21:30
  • 40090
  • 35
Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

  • 6 дек 2025 | 21:31
  • 30462
  • 177
Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

  • 6 дек 2025 | 20:01
  • 26356
  • 93
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 40944
  • 22