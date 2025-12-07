Реал Мадрид приема една от любимите си жертви

Реал Мадрид ще посрещне Селта в двубой от 15-ия кръг на Ла Лига днес от 22:00. Срещата на "Сантиаго Бернабеу" идва в удобен момент за кралския клуб, който в предишния си мач разгроми с 3:0 като гост Атлетик Билбао и продължава гонитбата с Барселона.

Реал Мадрид има 36 точки от 15 изиграни мача, както и голова разлика от 32:13. "Белите" са безгрешни на собствен терен от началото на сезона и спечелиха всяко от шестте си домакинства.



Селта се намира в средата на таблицата с 16 точки. Тимът от Виго редува силни и слаби изяви, но това е очаквано предвид ангажиментите на галисийци в Лига Европа. В хода на кампанията съставът на Клаудио Хиралдес се утвърди като един от най-добрите гости в Ла Лига.

Реал Мадрид демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи и три равенства. "Белите" сразиха Атлетик Билбао като гост с 3:0, но преди това завършиха наравно с Жирона (1:1). В Шампионската лига Реал постигна драматична победа срещу Олимпиакос с 4:3. Отборът записа и две последователни равенства в Ла Лига - 2:2 срещу Елче и 0:0 срещу Райо Валекано.



Селта, от своя страна, е в по-слаба форма с една победа, едно равенство и три загуби в последните си пет мача. Галисийци елиминираха след дузпи срещу Сант Андреу в турнира за Купата на краля, загубиха от Еспаньол с 0:1 в първенството и от Лудогорец с 2:3 в Лига Европа. Единствената им победа дойде срещу Алавес като гост с 1:0, а преди това отстъпиха на Барселона с 2:4.

Реал Мадрид е с множество проблеми в защита, като четирима бранители са контузени - Дейвид Алаба, Даниел Карвахал, Ферлан Менди и Трент Александър-Арнолд. Това принуждава треньора Чаби Алонсо да импровизира, като използва Федерико Валверде като десен бек, въпреки че естествената му позиция е в средата на терена. Младите защитници Раул Асенсио и Алваро Карерас също виждат своя шанс да се докажат. В нападение Реал отново разчита на звездното си трио Винисиус Жуниор, Килиан Мбапе и Джуд Белингам.



При Селта основният проблем е отсъствието на защитника Джоузеф Айду, който е контузен. Ветеранът Яго Аспас ще води атаката на домакините заедно с Борха Иглесиас и Браян Сарагоса.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 4 май 2025 г. в мач от Ла Лига, в който Реал Мадрид победи с 3:2. По-рано през същата година, на 16 януари 2025 г., "белите" разгромиха галисийци с 5:2 в мач от Купа на краля.



Селта е в серия от 19 мача без победа срещу кралския клуб. За последно тимът от Виго надви този съперник през 2017 година на "Бернабеу".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages