Интер има да наваксва в Серия "А"

Интер ще посрещне Комо на стадион "Джузепе Меаца" в мач от 14-тия кръг на италианската Серия "А". Двубоят е с начален час 19:00 и ще бъде ръководен от Марко Ди Бело. Двата отбора се намират в горната част на класирането, което прави сблъсъка особено интересен, а "нерадзурите" нямат право на грешка, ако искат да не изостанат от конкурентите си в битката за титлата.

Интер заема третата позиция с 27 точки, като е отбелязал 28 гола и е допуснал 13. Комо е истинската изненада в първенството и се намира на петото място с 24 точки и голова разлика 19:7.



Само три точки делят двата отбора, което прави този двубой изключително важен за позициите в топ 4. Победа за "нерадзурите" би затвърдила мястото им в челната тройка и би увеличила преднината им пред Комо на шест точки. От друга страна, евентуален успех на гостите би ги изравнил по точки с Интер и би им дал шанс да се изкачат до третата позиция, в зависимост от другите резултати в кръга.

Интер демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с три победи и две загуби. "Нерадзурите" разгромиха Венеция с 5:1 в Купата на Италия, след като преди това записаха победа като гост срещу Пиза с 2:0 в шампионата. Тимът на Кристиан Киву обаче претърпя две поредни загуби - от Атлетико Мадрид с 1:2 в Шампионската лига и от градския си съперник Милан с 0:1.



Комо впечатлява със серия от пет мача без поражение, включваща три победи и две равенства. Отборът на Сеск Фабрегас победи Сасуоло с 2:0, преди това разгроми Торино като гост с 5:1, записа две последователни равенства - 0:0 срещу Каляри и 0:0 срещу Наполи, и надви с 3:1 Верона.

Интер ще бъде без четирима важни играчи за предстоящия мач. Защитниците Матео Дармиан, Томас Паласиос и Дензъл Дъмфрис са контузени, което ограничава опциите на Киву в отбранителен план. резервният вратар Рафаеле Ди Дженаро също е извън строя. Въпреки тези отсъствия, Интер разполага с Лаутаро Мартинес, който е звездата на отбора и ще бъде основна заплаха в нападение.



Комо също има проблеми с контузени играчи. Защитниците Алберто Досена, Едоардо Голданига и Сержи Роберто няма да могат да помогнат на отбора, както и младият нападател Асане Диао. Нико Пас е човекът, от когото в най-голяма степен се очаква да затруднява отбраната на Интер.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 23 май 2025 г. в мач от Серия "А", когато Интер победи Комо като гост с 2:0. Преди това, в първия полусезон на същата кампания, "нерадзурите" също надделяха с 2:0 на "Джузепе Меаца" на 23 декември 2024 г.



Историческите данни показват пълно превъзходство на Интер в директните двубои, като миланският гранд има още две победи с 4:0 (на 16 март 2003 г.) и 2:0 (на 3 ноември 2002 г.). Комо все още търси първата си победа срещу Интер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages