Барса ще има тежко изпитание в Севиля

  Бетис
  2. Бетис
  • 6 дек 2025 | 04:50
  • 86
  • 0
Бетис и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач от Ла Лига днес от 19:30 часа. Срещата на "Ла Картуха" ще бъде ръководена от Алехандро Ернандес. Това е един от най-интересните мачове от кръга, противопоставящ петия в класирането срещу лидера, който има само точка аванс пред Реал Мадрид.

Барселона има актив от 37 точки и впечатляващата голова разлика от 42:17. Каталунците са тимът с най-резултатно нападение, но рядко опазват мрежата си суха.

Бетис се представя също много добре този сезон, намирайки се на петата позиция с 24 точки. "Лос вердибланкос" са в отлична форма и съумяват да стоят в топ 6.

Бетис играе силно в последните си пет мача, в които постигна три победи и две равенства. Андалусийци разгромиха Торент с 4:1 за Купата на краля, преди това победиха градския си съперник Севиля с 2:0 и надделяха над Утрехт с 2:1 в Лига Европа. Преди това записаха две последователни равенства - 1:1 с Жирона и 1:1 с Валенсия.

Барселона също е в силна форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. Каталунците победиха Атлетико Мадрид с 3:1 преди няколко дни, преди това надвиха Алавес с 3:1, разгромиха Атлетик Билбао с 4:0 и надделяха над Селта като гост с 4:2. Единствената загуба на отбора дойде в Шампионската лига срещу Челси с 0:3.

Бетис ще трябва да се справя без няколко ключови играчи. Ветеранът Иско, който е основна фигура в средата на терена, е контузен и няма да участва в мача. Също така ще отсъстват защитникът Ектор Белерин и полузащитникът Софиан Амрабат. Кучо Ернандес се очертава като основната заплаха за гостите, след като е в добра форма през последните седмици.

Барселона също има проблеми с контузии. Гави и Дани Олмо са извън строя за предстоящия двубой. Същото важи и за Роналд Араухо, който отсъства поради лични причини. Ламин Ямал навлиза във все по-добра форма, а Феран Торес е много полезен с включванията си от пейката.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 5 април 2025 г. в мач от Ла Лига, който завърши с равенство 1:1 на "Камп Ноу". Преди това, в Купа на краля на 15 януари 2025 г., Барселона разгроми Бетис с 5:1.

В последния им сблъсък в Севиля на 7 декември 2024 г. двата отбора завършиха наравно 2:2 в Ла Лига.

Снимки: Gettyimages

