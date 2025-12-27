Никола "NiKo" Ковач с поредно участие в класацията за Топ 20 в CS

Легендата на Counter-Strike Никола "NiKo" Ковач за девета поредна година е част от класацията на HLTV за Топ 20 най-добри състезатели в Counter-Strike през отминалата вече кампания. Тази година босненецът се нареди под № 18.

През годината, в която Ковач стана част от състава на организацията от Саудитска Арабия, той записа доста силен сезон. Заедно със "соколите" NiKo спечели PGL Букурещ, заработи и сребро от PGL Клуж-Напока, IEM Мелбърн, две издания на BLAST Rivals и EPL сезон № 22, както и бронз от Световното първенство по електронни спортове, FISSURE Playground 2, IEM Dallas и IEM Чънду.

28-годишният състезател получи приза за MVP от Клуж-Напока и за EVP от PGL Букурещ и FISSURE Playground 2. Той записа 1.13 рейтинг през годината, нанесе по 81.0 щети за рунд и спечели 60 "клъч" ситуации.

Снимка: HLTV