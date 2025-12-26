Втори играч на NAVI се нареди сред 20-те най-добри през годината

Втори играч от Natus Vincere се класира сред най-добрите 20 в Counter-Strike за настоящата 2025 г. според HLTV. Това е 26-годишният Михай "iM" Иван.
Румънският играч е вторият състезател след b1t, който попада в реномираната листа за годината. Успехите му на отборно ниво, разбира се, не се различават от тези на Ваховский - сребро на Thunderpick WC и бронз на Мейджъра в Будапеща, Кьолн, Катовице и BLAST Bounty.
Иван обаче има две EVP награди - от Мейджъра в Будапеща и EPL сезон №22. Записал е рейтинг от 1.09 и 1.14 Мейджър рейтинг. Ентри фрагърът записа 76.7% win rate след първи елиминации, с което се нареди в Топ 10 на своята позиция по този показател.
Снимка: HLTV