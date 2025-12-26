Втори играч на NAVI се нареди сред 20-те най-добри през годината

Втори играч от Natus Vincere се класира сред най-добрите 20 в Counter-Strike за настоящата 2025 г. според HLTV. Това е 26-годишният Михай "⁠iM⁠" Иван.

.@iMeCSGO clinches 19th place on the #HLTVTop20 players of 2025 list by @1xBet_Esports and @skinclubmedia thanks to his great play at some of the biggest events of the year



🔗 https://t.co/0MYNEz02FC pic.twitter.com/cl7eWzUGfV — HLTV.org (@HLTVorg) December 25, 2025

Румънският играч е вторият състезател след b1t, който попада в реномираната листа за годината. Успехите му на отборно ниво, разбира се, не се различават от тези на Ваховский - сребро на Thunderpick WC и бронз на Мейджъра в Будапеща, Кьолн, Катовице и BLAST Bounty.

Иван обаче има две EVP награди - от Мейджъра в Будапеща и EPL сезон №22. Записал е рейтинг от 1.09 и 1.14 Мейджър рейтинг. Ентри фрагърът ﻿﻿записа 76.7% win rate след първи елиминации, с което се нареди в Топ 10 на своята позиция по този показател.

Снимка: HLTV