Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Втори играч на NAVI се нареди сред 20-те най-добри през годината

Втори играч на NAVI се нареди сред 20-те най-добри през годината

  • 26 дек 2025 | 10:41
  • 319
  • 0
Втори играч на NAVI се нареди сред 20-те най-добри през годината

Втори играч от Natus Vincere се класира сред най-добрите 20 в Counter-Strike за настоящата 2025 г. според HLTV. Това е 26-годишният Михай "⁠iM⁠" Иван.

Румънският играч е вторият състезател след b1t, който попада в реномираната листа за годината. Успехите му на отборно ниво, разбира се, не се различават от тези на Ваховский - сребро на Thunderpick WC и бронз на Мейджъра в Будапеща, Кьолн, Катовице и BLAST Bounty.

Иван обаче има две EVP награди - от Мейджъра в Будапеща и EPL сезон №22. Записал е рейтинг от 1.09 и 1.14 Мейджър рейтинг. Ентри фрагърът ﻿﻿записа 76.7% win rate след първи елиминации, с което се нареди в Топ 10 на своята позиция по този показател.

Снимка: HLTV

Следвай ни:

Още от eSports

Team Hidebound прекрати дейността на отбора си по Dota 2

Team Hidebound прекрати дейността на отбора си по Dota 2

  • 25 дек 2025 | 13:05
  • 1301
  • 0
Започна класацията на HLTV, Валерий "b1t" Ваховский се нареди под №20 сред най-добрите в Counter-Strike за годината

Започна класацията на HLTV, Валерий "b1t" Ваховский се нареди под №20 сред най-добрите в Counter-Strike за годината

  • 25 дек 2025 | 11:50
  • 751
  • 0
Falcons отрече предстоящи трансфери в състава си по Counter-Strike

Falcons отрече предстоящи трансфери в състава си по Counter-Strike

  • 24 дек 2025 | 19:45
  • 1282
  • 0
Astralis готви огромна изненада за новия сезон

Astralis готви огромна изненада за новия сезон

  • 24 дек 2025 | 18:06
  • 1822
  • 0
NRG върна oSee⁠ сред титулярите

NRG върна oSee⁠ сред титулярите

  • 24 дек 2025 | 16:25
  • 1113
  • 0
Официално: Мун "Oner" Хьон-Чун остава при световните шампиони от T1

Официално: Мун "Oner" Хьон-Чун остава при световните шампиони от T1

  • 23 дек 2025 | 21:35
  • 933
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Юнайтед приема Нюкасъл в единствения мач на "Боксинг дей"

Манчестър Юнайтед приема Нюкасъл в единствения мач на "Боксинг дей"

  • 26 дек 2025 | 08:46
  • 4977
  • 4
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 1848
  • 2
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 17:12
  • 40998
  • 0
Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и

Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и

  • 26 дек 2025 | 09:25
  • 6593
  • 2
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 7763
  • 2
Реал Мадрид ще си върне бижуто на Серия "А"

Реал Мадрид ще си върне бижуто на Серия "А"

  • 26 дек 2025 | 08:21
  • 12920
  • 2