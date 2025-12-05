Футболист с над 120 мача в Ла Лига се напи, помете три коли и се заби във входа си

Ветеранът в състава на Алмерия Аридан Ернандес е предизвикал катастрофа през изминалата нощ и е бил арестуван, като е дал и положителна проба за алкохол, предаде ЕФЕ. 36-годишният защитник е блъснал три паркирани коли, след което е разбил луксозния си автомобил на входа на жилищния комплекс в квартала Вега де Ака, в който живее.

🚨 #EXCL



🚔ARIDANE, defensa del Almería, habría sido DETENIDO.



Ha estrellado su coche y ha destrozado otros tres que estaban aparcados.



Ha ocurrido a primera hora de la mañana.



Aún no se sabe si estaba bajo los efectos del alcohol. pic.twitter.com/87pfw8XXcJ — Jaime Herrero (@JaimeHerrero19) December 5, 2025

Аридан не е получил никакви наранявания и дори е взел участие в сутрешната тренировка на тима си, след като това набързо е бил освободен от ареста.

Бранителят има 124 мача в испанския елит, а от миналото лято е част от втородивизионния Алмерия.