Футболист с над 120 мача в Ла Лига се напи, помете три коли и се заби във входа си

Ветеранът в състава на Алмерия Аридан Ернандес е предизвикал катастрофа през изминалата нощ и е бил арестуван, като е дал и положителна проба за алкохол, предаде ЕФЕ. 36-годишният защитник е блъснал три паркирани коли, след което е разбил луксозния си автомобил на входа на жилищния комплекс в квартала Вега де Ака, в който живее.
Аридан не е получил никакви наранявания и дори е взел участие в сутрешната тренировка на тима си, след като това набързо е бил освободен от ареста.
Бранителят има 124 мача в испанския елит, а от миналото лято е част от втородивизионния Алмерия.