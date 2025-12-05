Популярни
  Футболист с над 120 мача в Ла Лига се напи, помете три коли и се заби във входа си

Футболист с над 120 мача в Ла Лига се напи, помете три коли и се заби във входа си

  • 5 дек 2025 | 16:33
  • 410
  • 0
Футболист с над 120 мача в Ла Лига се напи, помете три коли и се заби във входа си

Ветеранът в състава на Алмерия Аридан Ернандес е предизвикал катастрофа през изминалата нощ и е бил арестуван, като е дал и положителна проба за алкохол, предаде ЕФЕ. 36-годишният защитник е блъснал три паркирани коли, след което е разбил луксозния си автомобил на входа на жилищния комплекс в квартала Вега де Ака, в който живее.

Аридан не е получил никакви наранявания и дори е взел участие в сутрешната тренировка на тима си, след като това набързо е бил освободен от ареста.

Бранителят има 124 мача в испанския елит, а от миналото лято е част от втородивизионния Алмерия.

