Панагюрище събра футбол, образование и изкуство в първия по рода си Футболен фестивал - Панагюрище 2025

На 29 и 30 ноември Панагюрище се превърна в сцена на иновативно и вдъхновяващо спортно събитие, което надхвърли рамките на традиционния детски турнир. Първото издание на Футболен фестивал - Панагюрище 2025, организиран от Green Football Minds (GFM) в партньорство с Община Панагюрище, обедини футболни емоции, образователни активности и артистични преживявания за деца и родители.

Шест отбора се включиха във формат Футбол 7 на отлично подготвения стадион "Орчо Войвода". Сред участниците бяха три клуба с деца, родени през 2016 г. - ЦСКА (София), Национал (София) и Ботев (Враца). Към тях се присъединиха местните отбори Оборище, Войводите и Левски (Панагюрище) с набори 2015, 2016 и 2017.

Форматът "всеки срещу всеки" даде възможност на всички децата да играят помежду си и да демонстрират истински феърплей. Родители, роднини и приятели изпълниха трибуните и допринесоха за атмосфера, достойна за голям фестивал.

Културно-образователната програма беше отличителният белег на фестивала - концепция, заложена в самата философия на GFM.

Вечерта на 29 ноември сесийната зала на Общината се изпълни с деца, родители и треньори. Ваня Александрова, преподавател в НСА "Васил Левски", изнесе беседа за честната игра, уважението и доблестта в спорта - теми, които провокираха всички присъстващи да се замислят за писаните и неписаните правила на спорта.

След това актьорите и музикантите от театър "Алма Алтер" - Орнелла Цолканов и Георги Арсов - поведоха децата и родителите в творчески, музикални и театрални игри, които внесоха настроение и вдъхновение.

Фестивалът завърши с посещение на Исторически музей - Панагюрище, където участниците се докоснаха до богатото културно наследство и революционния дух на града.

"Вярваме, че детският футбол може да бъде много повече от спорт. Когато го съчетаем с образование, култура и изкуство, той се превръща в силно средство за възпитание, развитие и вдъхновение", сподели Ганчо Проданов, председател на Green Football Minds - организация, която последователно развива иновативни спортно- образователни инициативи за деца.

Организаторите изказват признателност към:

Община Панагюрище, Исторически музей – Панагюрище, хотел Court Inn, DJ Paul Petrov, Ваня Александрова, Орнелла Цолканов, Георги Арсов, съдиите Румен Трифонов и Филип Русинов, както и фотограф Александра Антипешева.

По време на Футболния фестивал - Панагюрище 2025 децата и техните родители показаха истинска подкрепа, спортсменство и любов към играта. Събитието доказа как трябва да изглеждат детските футболни фестивали - без напрежение и гонене на резултати, а изпълнени с удоволствие, развитие и забавление за всички.

Футболен фестивал - Панагюрище 2025 показа, че спортът, образованието и изкуствата могат да бъдат обединени от една обща цел - вдъхновение и развитие на децата.